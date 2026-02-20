‘관세 효과 미미’ 성적표 나온 날, 트럼프 “관세 덕에 호황”

도널드 트럼프 미국 대통령이 19일(현지시간) ‘경합주’ 조지아주를 찾아 자신의 관세 정책 덕분에 철강 산업이 다시 호황을 누리고 있다고 주장했다. 올해 중간 선거를 앞두고 경제 성과를 부각해 지지를 응집하려는 시도로 풀이된다. 같은날 미국 정부는 미국 무역 적자가 전년 대비 큰 변동이 없었다고 발표했다.

트럼프 대통령은 이날 조지아주 롬의 철강업체 쿠사 스틸 공장에서 연설하며 “내가 ‘트럼프 관세’라고 부르는 것 덕분에 쿠사 스틸의 사업이 다시 호황을 누리고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이 공장을 가리켜 “이렇게 활기찬 곳을 보니 기쁘다. 아시다시피 약 1년 반 전만 해도 이렇게 활기차지 않았다”며 “내가 보고 있는 이 모든 새 철강과 장비들은 우리의 관세 덕분에 설치된 것”이라고 강조했다.

트럼프 행정부는 현재 외국산 철강·알루미늄과 그 파생 제품에 50%의 관세를 부과하고 있다. 트럼프 대통령은 연방대법원이 관세 정책의 적법성을 심리 중인 것과 관련해 “관세가 없으면 모두가, 온 나라가 파산할 것”이라며 “대통령으로서 나는 국가 안보를 목적으로 관세를 부과할 권리가 있다”고 언급하기도 했다. 그는 관세를 지렛대로 글로벌 제약사들의 미국 내 약값 인하를 끌어낸 것을 거론하며 “공화당이 (선거에서) 이겨야 한다”라고도 했다.

이번 조지아 방문은 오는 11월 중간선거를 앞두고 공화당 지지층 결집과 표심 공략에 나선 선거 캠페인의 일환으로 해석된다. 트럼프 대통령은 지난해 12월에는 펜실베이니아와 노스캐롤라이나, 지난 1월에는 미시간을 찾는 등 경합주를 중심으로 현장 행보를 이어가고 있다.

특히 이날 트럼프 대통령이 찾은 조지아주 롬은 그와 결별하고 지난 1월 사임한 공화당 소속 마조리 테일러 그린 전 연방 하원의원의 지역구(조지아 14선거구)였다. 그린 전 의원의 공석을 채우기 위한 보궐선거는 다음달 10일 열릴 예정이다. 이번 보선에는 공화당 후보만 13명 등 총 18명이 출마했으며, 트럼프 대통령은 이 가운데 검사 출신 클레이 풀러 후보를 공개 지지한 상태다.

한편 미국 상무부는 2025년 미국의 무역 적자가 총 9015억 달러로 전년 대비 0.2%(약 21억 달러) 줄어드는 데 그쳤다고 이날 발표했다. 이는 관세 정책 시행 전인 조 바이든 행정부 시절 2024년(9035억 달러)과 비교해 큰 변화가 없는 숫자다.

오히려 상품 부문 무역 적자는 전년 대비 2.1% 확대한 1조2409억 달러로 사상 최대치를 기록했다. 관세 영향을 직접적으로 받지 않는 서비스 부문의 흑자가 커지지 않았다면 전체 무역 적자 폭이 관세 부과 전보다 커졌을 수 있음을 시사하는 대목이다. ‘무역 불균형 축소’라는 목표와는 정반대 결과가 나타났다는 평가가 나온다.

국가별로 보면 미국의 중국 상대 무역적자는 급감했지만 멕시코, 베트남, 대만 등과의 교역에서는 적자 폭이 사상 최대치로 커졌다. 워싱턴포스트는 “수입품에 대한 높은 관세에도 불구하고 무역 적자가 지속되는 것은 트럼프 대통령이 선호하는 정책 수단의 한계를 보여주는 것이라고 경제학자들은 분석했다”고 전했다.