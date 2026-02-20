창간 80주년 경향신문

농어촌 기본소득, 남해군 등 10개 지역서 27일 첫 지급

경향신문

본문 요약

농어촌 기본소득 시범지역으로 선정된 경남 남해군 등 10개 군에 오는 27일부터 첫 지원금이 지급된다.

최초 신청기간에 신청한 주민은 별도의 자격 변동이 없는 경우 시범사업 기간에 매월 말 기본소득을 받게 된다.

지급된 기본소득은 기본소득인 자신이 거주하고 있는 읍 또는 면 지역에서만 사용할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

농어촌 기본소득, 남해군 등 10개 지역서 27일 첫 지급

입력 2026.02.20 10:40

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 남해군청. 경향신문 자료사진

경남 남해군청. 경향신문 자료사진

농어촌 기본소득 시범지역으로 선정된 경남 남해군 등 10개 군에 오는 27일부터 첫 지원금이 지급된다.

남해군은 농림축산식품부의 ‘농어촌 기본소득 시범사업 시행지침’이 최종 확정됨에 따라 오는 27일 농어촌 기본소득을 지급한다고 20일 밝혔다.

지급 대상지역은 남해군을 포함해 경기 연천, 강원 정선, 충북 옥천, 충남 청양, 전북 순천·장수, 전남 곡성·신안, 경북 영양 등 10개 군이다.

농어촌 기본소득 시범사업은 인구소멸 위기에 놓인 농촌 지역 주민에게 매월 15만원을 지역사랑상품권으로 지급해 공동체 활성화를 유도하기 위한 사업이다.

이번 지급은 지난 1월 신청 기간에 접수한 신청자 중 자격 확인과 읍·면위원회 심의를 거쳐 최종 확정된 대상자에게 이뤄진다. 남해군의 경우 주민등록인구 4만770명 중 3만6805명이 지금원을 신청했다. 신청자는 주 3일 이상 남해군에 실거주하는 등의 조건을 갖추어야 한다.

농어촌 기본소득은 기존 거주자의 경우 연중 신청이 가능하며, 신규 전입자는 전입일로부터 30일이 경과한 이후 신청할 수 있다. 최초 신청기간에 신청한 주민은 별도의 자격 변동이 없는 경우 시범사업 기간에 매월 말 기본소득을 받게 된다.

지급된 기본소득은 기본소득인 자신이 거주하고 있는 읍 또는 면 지역에서만 사용할 수 있다.

남해군은 읍·면위원회와 마을 실거주 조사반을 운영해 지급의 객관성을 높이고, 부정수급 신고센터도 함께 운영할 계획이다.

댓글