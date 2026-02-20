창간 80주년 경향신문

‘당원권 1년 정지’ 배현진 “윤리위 재심 의미 없다 판단···효력정지 가처분 신청”

경향신문

본문 요약

당원권 정지 1년 중징계를 받은 친한동훈계 배현진 국민의힘 의원이 20일 법원에 징계 효력정지 가처분 신청을 제기했다.

배 의원은 서울남부지법 앞에서 기자들과 만나 "저는 잘못된 윤석열 시대와의 절연을 요구하며 건전한 보수로 돌아가자는 고언을 했다는 이유로 오늘 이 자리에 서 있다"며 "6·3 지방선거 공천 시기 직전에 서울시당위원장을 숙청하듯 저를 잘라내려고 했던 징계를 바로잡고자 한다"고 말했다.

그는 "부당한 징계를 판단한 윤리위에 재심을 신청해봤자 의미가 없다고 판단했다"며 "가처분을 통해 시급한 국민의힘 지도부의 잘못된 집행과 징계를 바로잡아 이제껏 악전고투해 온 국민의힘 동지들과 함께 다시 한번 선거를 제대로 준비하고 싶다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

‘당원권 1년 정지’ 배현진 “윤리위 재심 의미 없다 판단···효력정지 가처분 신청”

입력 2026.02.20 10:42

수정 2026.02.20 11:03

  • 이보라 기자

배현진 국민의힘 의원이 20일 서울 양천구 서울남부지방법원에 당 중앙윤리위원회가 본인에 대해 당원권 정지 1년 처분을 내린 것과 관련해 효력 정지 가처분 신청을 하며 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스

당원권 정지 1년 중징계를 받은 친한동훈(친한)계 배현진 국민의힘 의원이 20일 법원에 징계 효력정지 가처분 신청을 제기했다. 앞서 중앙윤리위원회가 중징계를 의결한 데 대해 불복한 것이다.

배 의원은 이날 오전 서울남부지법에 징계 효력정지 가처분을 신청했다. 앞서 중앙윤리위는 지난 13일 배 의원이 자신에게 비판적인 댓글을 단 누리꾼의 가족으로 추정되는 어린이 사진을 자신의 페이스북 계정에 게시해 당의 명예를 실추시켰다며 이같은 중징계를 처분했다. 이에 따라 배 의원이 맡은 서울시당위원장직도 자동 박탈됐다. 서울시당위원장은 서울 지역 지방선거 공천을 총괄한다.

배 의원은 서울남부지법 앞에서 기자들과 만나 “저는 잘못된 윤석열 시대와의 절연을 요구하며 건전한 보수로 돌아가자는 고언을 했다는 이유로 오늘 이 자리에 서 있다”며 “6·3 지방선거 공천 시기 직전에 서울시당위원장을 숙청하듯 저를 잘라내려고 했던 징계를 바로잡고자 한다”고 말했다.

배 의원은 중징계를 내린 장동혁 지도부를 향해 “전국의 모든 선거의 가장 큰 불안 요인은 역사와 국민이 지켜보고 있는 이 현실을 직시하지 못하는 장동혁 대표와 장동혁 지도부”라며 징계 철회를 재차 촉구했다.

윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성하고 불법계엄을 비판해온 배 의원에 대한 징계 철회 여부가 향후 장동혁 지도부 노선의 가늠자가 될 것으로 전망된다. 친한계를 겨냥한 징계로 불거진 계파 갈등이 봉합될지도 징계 철회 여부에 달려 있다는 관측이 나온다.

당 지도부는 오는 23일 최고위원회의에서 배 의원에 대한 징계 철회에 대해 논의할 예정이다. 그러나 장 대표는 지난 18일 채널A 인터뷰에서 “지금까지 (배 의원에 대한) 징계 취소 등을 별도로 검토한 바는 없다”고 말했다.

