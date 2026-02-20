창간 80주년 경향신문

‘달구벌의 내일을 설계할 아이디어를 찾습니다’···대구, 대국민 ‘정책제안’ 공개모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 창의적인 정책 아이디어를 시정 발전의 동력으로 삼기 위해 정책제안 공모를 진행한다고 20일 밝혔다.

대구시는 총 4개 주제에 관한 아이디어를 공개 모집한다.

대구 대표 지방정원 조성을 위한 아이디어와 대구시 승용차요일제 참여율 제고 방안, 시민 중심의 자발적 소방안전관리 문화 확산 방안, 2027년 대구세계사격선수권대회 성공 개최 방안 등이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘달구벌의 내일을 설계할 아이디어를 찾습니다’···대구, 대국민 ‘정책제안’ 공개모집

입력 2026.02.20 10:47

수정 2026.02.20 10:48

펼치기/접기
  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2026년 제1회 대구시 정책제안 공개모집 홍보 전단. 대구시 제공

2026년 제1회 대구시 정책제안 공개모집 홍보 전단. 대구시 제공

대구시는 창의적인 정책 아이디어를 시정 발전의 동력으로 삼기 위해 정책제안 공모를 진행한다고 20일 밝혔다.

대구시는 총 4개 주제에 관한 아이디어를 공개 모집한다. 대구 대표 지방정원(하중도) 조성을 위한 아이디어와 대구시 승용차요일제 참여율 제고 방안, 시민 중심의 자발적 소방안전관리 문화 확산 방안, 2027년 대구세계사격선수권대회 성공 개최 방안 등이다.

공모 기간은 오는 23일부터 다음 달 24일까지다. 대한민국 국민이라면 누구나 대구시 온라인 참여 플랫폼인 ‘토크대구’와 국민신문고 등을 통해 접수 가능하다.

대구시는 창의성과 실현 가능성 등을 기준 삼아 채택 여부를 미리 검토한 뒤, 제안실무위원회의 심의를 거쳐 우수 제안 후보를 선정할 계획이다.

후보작으로 낙점된 제안을 대상으로 오는 5월초 대시민 온라인 투표 점수(30%)와 전문가로 구성된 제안심사위원회의 심사 점수(70%)를 합산해 창안 등급 및 부상 금액이 확정된다.

최종 선정 결과는 올해 6월 중 대구시 누리집을 통해 공개된다. 대구광역시장상과 함께 창안 등급에 따라 최대 300만원의 부상금이 주어진다.

안중곤 대구시 행정국장은 “작은 아이디어가 모여 대구를 변화시키는 원동력이 될 수 있다”면서 “창의적인 제안이 시정에 적극 반영될 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글