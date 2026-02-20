‘달구벌의 내일을 설계할 아이디어를 찾습니다’···대구, 대국민 ‘정책제안’ 공개모집

대구시는 창의적인 정책 아이디어를 시정 발전의 동력으로 삼기 위해 정책제안 공모를 진행한다고 20일 밝혔다.

대구시는 총 4개 주제에 관한 아이디어를 공개 모집한다. 대구 대표 지방정원(하중도) 조성을 위한 아이디어와 대구시 승용차요일제 참여율 제고 방안, 시민 중심의 자발적 소방안전관리 문화 확산 방안, 2027년 대구세계사격선수권대회 성공 개최 방안 등이다.

공모 기간은 오는 23일부터 다음 달 24일까지다. 대한민국 국민이라면 누구나 대구시 온라인 참여 플랫폼인 ‘토크대구’와 국민신문고 등을 통해 접수 가능하다.

대구시는 창의성과 실현 가능성 등을 기준 삼아 채택 여부를 미리 검토한 뒤, 제안실무위원회의 심의를 거쳐 우수 제안 후보를 선정할 계획이다.

후보작으로 낙점된 제안을 대상으로 오는 5월초 대시민 온라인 투표 점수(30%)와 전문가로 구성된 제안심사위원회의 심사 점수(70%)를 합산해 창안 등급 및 부상 금액이 확정된다.

최종 선정 결과는 올해 6월 중 대구시 누리집을 통해 공개된다. 대구광역시장상과 함께 창안 등급에 따라 최대 300만원의 부상금이 주어진다.

안중곤 대구시 행정국장은 “작은 아이디어가 모여 대구를 변화시키는 원동력이 될 수 있다”면서 “창의적인 제안이 시정에 적극 반영될 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.