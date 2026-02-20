창간 80주년 경향신문

[속보]유승민 딸 교수 특혜 임용 의혹···경찰, 인천대 총장실 압수수색

경향신문

경찰이 유승민 전 의원의 딸 유담씨의 인천대 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 인천대 무역학과 교수실에 이어 인천대 총장실을 추가로 압수수색했다.

경찰은 유 교수 임용과 관련해 인천대 총장 등이 대학의 채용 업무를 방해한 의혹이 있는 것으로 보고 있다.

유 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 두 번째다.

[속보]유승민 딸 교수 특혜 임용 의혹···경찰, 인천대 총장실 압수수색

입력 2026.02.20 10:55

수정 2026.02.20 11:04

  • 박준철 기자

인천대학교 유담 교수. 연합뉴스 제공

경찰이 유승민 전 의원의 딸 유담씨(31)의 인천대 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 인천대 무역학과 교수실에 이어 인천대 총장실을 추가로 압수수색했다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 20일 이인재 인천대학교 총장실 등에 대해 압수수색을 벌이고 있다고 밝혔다.

경찰은 총장실에서 유 교수 채용과 관련된 자료 등을 확보하려고 하는 것으로 파악됐다. 이날 압수수색 영장에는 이 총장 등의 업무방해 혐의가 적시된 것으로 알려졌다.

경찰은 유 교수 임용과 관련해 인천대 총장 등이 대학의 채용 업무를 방해한 의혹이 있는 것으로 보고 있다.

유 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 두 번째다.

앞서 지난달 23일 인천대 무역학부 A교수 사무실에 대해 1차 압수수색을 벌여 유 교수 채용 관련 서류 등을 확보했다. A교수는 유 교수를 채용할 때 심사위원장을 맡은 것으로 알려졌다.

경찰이 당시 발부받은 압수수색 영장에는 이번 사건 피고발인 23명 중 1명의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 등 혐의가 적시된 것으로 파악됐다.

경찰은 지난해 11월 4일 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 인천대 이 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등을 수사해달라는 고발장을 접수됐다. 고발인은 개인으로 알려졌다.

고발장에는 유 교수 채용 과정이 불공정했다며 공공기관인 인천대가 ‘전임 교원 신규 임용 지침’에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 강조했다.

지난해 국정감사 과정에서도 유 교수의 채용 특혜 의혹이 제기됐다. 더불어민주당 소속 진선미 의원은 “31살의 유 교수가 인천대 무역학부 교수가 된 것에 이의제기가 많다”며 “임용된 무역학과 교수를 다 찾아봤는데 이렇게 무경력자는 한 명도 없었다”고 지적했다.

이어 “ 유 교수는 논문의 질적 심사에서 18.6점으로 16위 정도의 하위권인데 학력, 경력, 논문 양적 심사에서 만점을 받아 1차 심사를 전체 2위로 통과했다”며 “유 교수는 유학 경험과 해외 경험이 없고 기업에서 뭘 한 것도 없이 경력도 만점을 받고 다른 지원자는 낮은 점수를 받았다”고 덧붙였다.

이에 대해 인천대는 내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 심사가 진행됐다고 밝혔다.

한편 유 교수는 지난해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐다.

