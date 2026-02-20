창간 80주년 경향신문

정청래 "장동혁, 윤어게인 넘어 윤석열 대변인인가…최소한 상식도 없는 폭언"

경향신문

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 20일 윤석열 전 대통령 12·3 내란 무기징역 판결에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 입장 발표에 "장 대표는 윤석열 어게인을 넘어서서 윤석열 대변인인가"라며 "최소한의 염치도 상식조차 없는 폭언이고 망언"이라고 말했다.

정 대표는 "윤 어게인 세력과 절연을 요구하는 국민들 요구와 당내에 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면하고 배신하고 말았다"라며 "장 대표가 이끄는 국민의힘, 윤석열 내란 세력들과 국민 심판을 피할 길이 없어 보인다. 제발 정신 차려라"고 말했다.

박수현 수석대변인은 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 "역사는 오늘 국민의힘의 이러한 입장을 12·3 내란에 이어 2·20 제2의 내란으로 규정하지 않을까 한다"고 말했다.

내 뉴스플리에 저장

입력 2026.02.20 10:57

입력 2026.02.20 10:57

정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 성동훈 기자

정청래 더불어민주당 대표가 20일 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 발언하고 있다. 성동훈 기자

정청래 더불어민주당 대표가 20일 윤석열 전 대통령 12·3 내란 무기징역 판결에 대한 장동혁 국민의힘 대표의 입장 발표에 “장 대표는 윤석열 어게인을 넘어서서 윤석열 대변인인가”라며 “최소한의 염치도 상식조차 없는 폭언이고 망언”이라고 말했다.

정 대표는 이날 당 최고위원회의를 마치기 직전 추가 발언을 통해 “어제 (윤 전 대통령) 판결에 대한 장 대표 입장이 속보로 떠서 한 말씀 드린다”라며 이같이 말했다. 정 대표는 장 대표의 “무죄 추정 원칙이 누구에게나 적용돼야” “내란 규정할 근거 제시 못 해” “행정 마비시킨 민주당, 내란과 크게 다르지 않다”라는 취지의 발언을 일일이 거론하며 “기절초풍할 일”이라고 했다.

정 대표는 “윤석열과 장동혁, 윤·장 동체인가”라며 “역사 인식 부재, 민주주의에 대한 몰이해, 민심에 대한 배신, 헌법정신 훼손을 서슴지 않은 이런 발언을 규탄한다”고 말했다. 정 대표는 “윤 어게인 세력과 절연을 요구하는 국민들 요구와 (국민의힘) 당내에 생각 있는 의원들의 외침을 장 대표는 끝내 외면하고 배신하고 말았다”라며 “장 대표가 이끄는 국민의힘, 윤석열 내란 세력들과 국민 심판을 피할 길이 없어 보인다. 제발 정신 차려라”고 말했다.

박수현 수석대변인은 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 “역사는 오늘 국민의힘의 이러한 입장을 12·3 내란에 이어 2·20 제2의 내란으로 규정하지 않을까 한다”고 말했다. 박 수석대변인은 “국민의힘은 오늘로써 분명히 위헌 정당 해산 심판 청구 대상으로 분명히 했다”고 주장했다. 그는 “아무리 당명을 바꿔도 위대한 빛의 혁명의 대한민국 국민은 포장지를 뜯어내고 내란 동조 정당의 모습을 여실히 드러내게 될 것”이라고 말했다.

민주당 소속 추미애 국회 법제사법위원장은 페이스북에 “장 대표는 지금도 윤석열을 손절하지 못한 채, 법원이 인정한 내란 혐의까지 부정하고 있다”며 “내란 공범 정당이라는 것을 다시 한번 공표한 것”이라고 적었다. 그는 “국민의힘은 해산돼야 할 정당”이라고 했다. 박주민 의원은 페이스북에 “전 국민이 불법 내란을 실시간으로 다 봤는데 어떻게 무죄 추정을 하나”라며 “추정이 필요 없는 상황 아닌가”라고 주장했다.

