‘22일은 차 없는 날’···‘2026대구마라톤’ 우회도로 확인하세요

대구시는 ‘2026대구마라톤’ 대회가 열리는 오는 22일 도심 전역에서 대대적인 교통 통제가 이뤄진다며 우회도로 확인 등을 당부한다고 20일 밝혔다.

대구시는 대회 당일을 ‘차 없는 날’로 지정해 시민들의 협조를 당부했다. 이에 따라 시는 가급적 차량이 아닌 도시철도 등 대중교통을 이용하거나, 불가피하게 차량을 운행할 경우 미리 우회도로를 확인해 줄 것을 요청했다.

마라톤대회가 열리는 22일 대구스타디움 주변은 오전 6시부터 오후 4시까지 교통이 통제된다. 대회 주요 구간인 수성구와 중구, 동구 일대는 오전 8시30분부터 오후 4시까지 교통 흐름이 제한된다. 대구시는 주요 구간에 철제 펜스와 라바콘 등을 설치해 안전관리를 강화할 예정이다.

통제 구간에 진입한 차량은 안내요원의 유도에 따라 우회경로로 이동해야 한다. 오토바이와 개인형 이동장치(PM) 이용자도 교통 통제에 따라야 한다.

대구시는 차량 이용이 불가피한 시민들을 위해 총 73개 구간에 우회도로를 마련했다. 황금네거리(황금역) 등 수성구 36개, 신천교(서편) 등 중구 15개, 동대구역~파티마 삼거리 등 동구 22개구간이다.

대구스타디움 주변은 수성나들목(IC) 교차로에서 월드컵삼거리를 거쳐 달구벌대로를 이용해 경산 방향으로 우회하거나, 고모로를 통해 만촌·효목동 방향으로 이동할 수 있다.

수성구 들안길 일대의 경우 수성네거리 방면으로 이동해 신천시장 사거리를 거쳐 신천동로를 이용하거나, 동신교를 건너 신천대로를 이용할 수 있다.

중구 일대는 국채보상로를 통해 동신교를 건너거나 신천대로를 타고 이동하는 방식으로 우회할 수 있다. 또한 동구 동대구역·효목동 일대는 효목고가도로를 이용하거나 동북로 방면으로 이동해 고모로를 통해 우회할 수 있다. 방촌동 일대는 화랑로를 통해 만촌동 방향으로 진입 가능하다.

대구시는 교통 불편을 최소화하기 위해 구간별 진행 상황에 따라 순차적으로 통제를 해제하는 ‘꼬리자르기’ 방식을 적용한다. 예를 들어 만촌네거리~범어네거리 구간은 오전 11시20분, 신남네거리~달성네거리 구간은 낮 12시50분에 각각 통제 조치가 풀릴 예정이다.

교통 통제 관련 정보는 대구시 누리집과 대구시 버스정보시스템 등에서 확인 가능하다.