“북한이탈주민 근속장려금 확대” 인원 늘리고 1인 가구 지원

북한이탈주민 근속장려금 지원사업 접수 연간 지원 인원 41명에서 70명으로 확대 1인 가구도 취약계층 가산점 우대에 포함

서울시가 지자체 최초로 도입한 ‘북한이탈주민 근속장려금 지원사업’을 확대 운영한다고 20일 밝혔다.

북한이탈주민 근속장려금은 1년 이상 업체에 근무하는 서울 거주 북한이탈주민을 대상으로 근속기간에 따라 근속장려금을 지원하는 제도다.

시는 올해 근속장려금 지원 인원을 70명(상반기 35명, 하반기 35명)으로 늘릴 계획이다. 지난해에는 41명의 북한이탈주민에게 근속장려금 60만원~120만원(6개월분)을 지원했다.

또 취약 계층을 우선적으로 지원하기 위해 저소득층 및 장애인 가족, 한부모가족 등에 부여하는 가산점 우대요건에 1인 가구도 신설한다.

한국보건사회연구원의 빈곤통계연보(2024년)에 따르면 1인 가구의 상대적 빈곤율(중위소득 50% 기준)은 48%로 전체 20% 대비 약 2.3배에 달해 경제적 지원이 필요하다고 시는 설명했다.

시는 1인 가구와 장애인 가족, 한부모가족, 다문화가족, 다자녀 가족에 대해 가점을 부여하고 소득 구간별로는 차등 가점을 부여한다. 동점자 발생 시에는 저소득자를 우선 선정한다.

신청 대상은 주민등록 주소지가 서울인 만 18세 이상 북한이탈주민이다. 소득은 2026년 기준중위소득 기준 150% 이하여야 한다.

근속 1년 이상은 월 10만원, 근속 3년 이상은 월 15만원, 근속 5년 이상은 월 20만원씩 최대 4회(2년, 반기별 1회) 지급할 계획이다.

다만 통일부에서 6개월 이상 동일한 업체에서 취업을 유지한 북한이탈주민을 대상으로 지원하는 ‘취업장려금’, ‘새출발장려금’의 혜택을 이미 받고 있는 시민은 지급 대상에서 제외된다.

대상자 모집 관련 자세한 사항은 서울시 홈페이지(www.seoul.go.kr) 내 고시‧공고란과 카카오톡 채널(서울시 북한이탈주민 정착지원 소식), 전화(02-2133-8669) 등을 통해 확인하면 된다.

신청 접수는 신청서 작성 후 오는 23일 오전 9시부터 27일 오후 6시까지 등기우편이나 방문을 통해 시청에 제출하면 된다.

곽종빈 행정국장은 “근속장려금이 북한이탈주민의 경제적 자립을 돕는 든든한 디딤돌이 되기를 바란다”며 “특히 올해는 1인 가구에 가산점을 부여하는 등 제도를 보완해 보다 촘촘한 지원으로 북한이탈주민의 자립 기반을 강화할 수 있을 것”이라고 말했다.