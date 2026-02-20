새집증후군 줄이려면···온도 33도로 높여 환기하세요

서울시보건환경연구원, 베이크아웃 저감효과 발표 “실내 온도 33℃ 8시간 유지 후 2시간 이상 환기”

서울시 보건환경연구원이 새집증후군에 따른 불편을 해소하기 위해 베이크아웃(bake-out)의 실내오염물질 저감효과를 조사한 결과 실내 공기질 개선에 효과가 있는 것으로 나타났다고 20일 밝혔다.

베이크아웃은 실내 온도를 일정 수준 이상으로 높여 건축자재나 마감재에 남은 휘발성 유기화합 물질을 단기간 방출시킨 후 환기를 통해 외부로 배출·제거하는 방법이다.

연구원은 2025년 1월부터 10월까지 시내 50개 단지, 345가구 신축공동주택을 상대로 실내공기질 오염도 검사를 실시했다.

연구원에 따르면 베이크아웃 시행 후 톨루엔 등 주요 휘발성 유기화합 물질 농도가 크게 감소한 것으로 확인됐다. 평균 저감률은 톨루엔 55.4%, 에틸벤젠 67.7%, 자일렌 84.9%, 스티렌 91.6%, 폼알데하이드 34.7%로 나타났다.

베이크아웃 효과는 온도에 따라 크게 달라졌다. 실내온도를 33℃ 이상으로 한 경우 톨루엔 농도가 평균 47.4% 감소한 반면, 25℃ 조건에서는 오히려 평균 6.5% 증가했다.

유지 시간 또한 오염물질 감소 효과를 좌우하는 요인으로 확인됐다. 난방 및 환기 시간을 충분히 확보하지 못한 가구는 베이크아웃을 충분한 시간 동안 실시한 가구보다 톨루엔 농도가 약 1.7배 높게 나타났다.

특히 이번 조사에서 실내 라돈은 휘발성 유기화합 물질과 달리, 베이크아웃보다 환기 설비 가동을 통한 관리가 더 효과적인 것으로 나타났다.

연구원은 “베이크아웃 과정에서도 환기량이 증가해 실내 라돈 평균 농도가 낮아지는 경향은 있었으나, 라돈은 건축자재와 토양·암반 등에서 지속적으로 생성·방출되는 물질인 만큼 환기장치를 상시 가동하는 것이 효과적으로 조사됐다”고 설명했다

연구원은 이번 조사를 통해 실내온도 33℃ 이상을 8시간 이상 유지한 뒤 환기(2시간 이상)하는 과정을 3회 이상 반복하는 것이 효과적인 베이크아웃 방법으로 확인됐다고 밝혔다.