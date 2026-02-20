“쌀값 안전 총력”···전남도, 수급조절용 벼 재배 추가지원

ha당 50만원···적정생산·소득안정 등 기대

전남도는 “쌀 수급 정상화와 벼 재배 농가 경영 안정을 위해 ‘수급조절용 벼’ 재배 지원 확대에 나선다”고 20일 밝혔다. 정부 지원금 외에 도비를 추가 투입해 쌀값 안정의 ‘수급 안전판’ 역할을 강화한다는 방침이다.

도에 따르면 수급조절용 벼는 평시 가공용으로만 제한해 시장에서 격리 운영하며, 밥쌀 공급이 부족한 유사시에만 시장에 방출해 급격한 가격 변동을 막는 역할을 한다. 최근 쌀값 상승으로 지난해까지 논콩 등 타작물을 재배하던 농가들이 다시 벼 재배로 회귀하려는 움직임을 보이자, 전남도는 선제적인 쌀 과잉 생산 억제를 위해 이번 사업 참여를 적극 독려하고 있다.

지원 규모도 확대했다. 도는 정부의 전략작물직불금 ha당 500만원 외에 도 자체 ‘논 타작물 재배 지원사업’을 통해 ha당 50만원을 추가로 지급한다. 수급조절용 벼 재배 농가는 ha당 조곡 158포 생산 가정 시 전략작물직불금 500만원, 쌀 판매대금 546만원, 도 추가지원금 50만 원을 합산해 총 1096만 원 수준의 소득을 올릴 수 있다. 이는 조곡 40kg 기준 약 6만9000원 선이다.

계약 물량 외 추가 생산분은 농업인이 자율적으로 판매할 수 있으며, 참여 농가에는 향후 사업 우선 참여권을 부여해 장기적인 소득 안정을 도모할 방침이다.

참여를 원하는 농업인은 이달 말부터 읍면동 행정복지센터에서 전략작물직불금을 신청하고, 시군별 정부지원 RPC(미곡종합처리장)와 출하 계약을 체결하면 된다.

전남도는 사업의 성공적 안착을 위해 시군·참여 RPC와 합동 마을 단위 설명회를 개최하고, SNS 등 다양한 매체를 통해 농가 참여를 적극 홍보할 계획이다.

전남도 관계자는 “도비 추가 지원으로 전년도 쌀값 대비 낮은 지원금액을 보완해 농가 참여를 확대하는 것이 핵심”이라며 “수급조절용 벼 사업을 적극 활용해 참여 농가의 안정적 소득과 RPC의 관리비 추가 매출 확보, 쌀 과잉생산 억제 등 1석 3조 효과가 기대된다”고 말했다.