고양 한우농가서 올해 두 번째 구제역 발생···구제역 ‘심각’ 단계 확대

경기 고양의 한우농가에서 올해 들어 두 번째 구제역이 발생했다. 방역당국은 지난달 인천에 이어 3주 만에 또다시 구제역이 발생함에 따라 위기경보 ‘심각’ 단계 적용 지역을 확대했다.

고양시는 지난 19일 관내 소 농장(한우 133마리 사육)에서 기르던 한우가 구제역 1차 양성판정을 받음에 따라 24시간 긴급 일시 이동 중지 명령을 내리고 방역조치를 실시했다고 20일 밝혔다. 올해 들어 구제역 발생은 두 번째로, 지난 달 인천 강화군 소 사육농장에서 구제역이 확인된 지 3주 만이다.

구제역 중앙사고수습본부는 기존 위기경보 ‘심각’ 단계 적용 지역을 인천시와 경기 김포시에서 경기도 고양·파주·양주시와 서울시까지 확대했다. 그 외 지역은 ‘주의’ 단계를 유지한다. 다만 서울 내 우제류 농장은 1∼2개 정도다. 구제역은 소, 돼지, 양, 염소 등 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에 감염되는 질병으로 전염성이 매우 강하며 치사율이 높다.

중수본은 발생 농장에 초동방역팀과 역학조사반을 파견해 외부인과 가축·차량의 출입을 통제하고 역학조사를 진행 중이다. 또 24시간 동안 고양시와 인접 지역(경기 파주·양주·김포시, 서울시) 우제류 농장과 도축장·사료공장 등 축산 관계시설 종사자와 차량에 대해 일시 이동 중지 명령을 내렸다.

고양시는 이날 경기도로부터 살처분 조치를 통지받아 해당 농가에서 사육하는 한우 133마리 살처분을 실시할 예정이다. 또 해당 농가 인근에 긴급 이동 통제소를 설치하고 소독차 7대를 동원해 발생농장 및 반경 3km 이내에 대한 긴급 방역을 실시했다. 또한 공수의사 6명이 우제류 농가에 현장 출장해 긴급 백신 접종 및 임상 예찰 활동을 실시하고, 우제류 사육 농장 일일 순회 소독, 진출입로 생석회 도포 등 확산방지 조치를 강화할 방침이다.

이동환 고양특례시장은 이날 구제역 발생 농가 현장을 방문해 방역 조치상황을 점검하고 적극적인 대응을 강조했다. 이 시장은 “구제역 발생으로 인한 농가의 피해와 추가 발생을 최소화할 수 있도록 신속하고 철저하게 방역역량을 집중하겠다”며 “사육농가 방문 자제 등 방역 수칙 준수에 시민들의 적극적인 협조를 당부드린다”고 말했다.