증평군, ‘증평형 노인복지모델’로 방문진료서비스 시작

충북 증평군이 지역 노인들의 편안한 노후를 위해 추진 중인 ‘증평형 노인복지모델’ 사업의 일환으로 방문 진료 서비스 가동에 나섰다.

증평군은 지난해 말 지역 의료기관 ‘남강의원’과 협약하고 기존 돌봄 체계에 전문 의료 서비스를 결합해 ‘찾아가는 의료 서비스’를 올해부터 추진하고 있다고 20일 밝혔다.

남강의원은 올해 1월부터 방문 진료 서비스를 시작해 한 달여 만에 방문 진료 48건, 방문간호 423건, 대상자 맞춤형 의료상담 40건 등 모두 511건의 의료 서비스를 제공했다.

어다현 증평군 통합돌봄팀 주무관은 “증평지역 65세 이상 노인들에게 찾아가는 의료 서비스를 제공하고 있다”며 “병원을 찾기 힘든 거동이 불편한 노인들이 이 서비스를 이용하고 있다”고 설명했다.

이용자들의 반응도 좋다. 이 서비스를 통해 병원이 아닌 집에서 전문의의 진찰을 받은 한 노인은 “다리가 아파 병원 가는 게 큰일이었는데, 의사 선생님과 간호사가 직접 집으로 찾아와 진찰해주니 정말 좋았다”고 말했다.

군은 지역 노인들에게 더 많은 진료서비스를 제공하기 위해 내달부터 ‘재택의료센터’ 체계로 운영을 확대한다. 의사와 간호사, 사회복지사가 하나의 ‘다학제 팀’을 구성해 대상자별 맞춤형 관리 계획을 수립하는 방식이다.

의사는 월 1회 이상 정기 방문 진료를 전담하며, 간호사는 월 2회 이상 가정을 방문해 복약 지도와 간호 처치를 시행한다. 사회복지사는 주거 환경을 점검하고 군청 통합돌봄팀과 실시간으로 협업해 복지 자원을 연계하는 역할을 맡는다.

증평군이 2024년 도입한 증평형 노인복지모델은 노인이 요양 시설로 격리되지 않고, 정든 마을 공동체 안에서 이웃과 어울리며 생을 보람 있게 마감할 수 있도록 돕는 시스템이다. 군은 이를 위해 온마을돌봄센터를 설치하고 마을도우미를 지정하는 등 돌봄망을 구축해왔다.

군은 전문 의료진의 찾아가는 의료 서비스가 지역 노인들의 돌봄의 질을 더욱 높일 것으로 기대하고 있다.

어 주무관은 “증평형 노인복지모델은 단순한 안부 확인을 넘어 의료와 생산 활동까지 포함한 완성형 돌봄을 지향하고 있다”며 “앞으로도 지역 의료기관과의 파트너십을 확대해 의료와 복지가 결합한 통합돌봄 모델을 더욱 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.