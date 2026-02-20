창간 80주년 경향신문

‘반값 강진’ 설 연휴 3만7000명 방문···전년 대비 177% 급증

경향신문

‘반값 강진’ 설 연휴 3만7000명 방문···전년 대비 177% 급증

입력 2026.02.20 11:37

강진 하맥축제 모습. 강진군 제공

강진 하맥축제 모습. 강진군 제공

전남 강진군은 “설 연휴 기간(14~18일) 강진을 찾은 관광객이 3만7058명으로 집계됐다”고 20일 밝혔다. 이는 전년 설 연휴 대비 177%(9690명)가 증가한 수치다.

강진군은 이번 관광객 증가의 원인으로 현재 역점 추진 중인 ‘강진 반값여행’ 정책을 꼽았다. 설 연휴 기간 동안 여행 경비의 절반을 지원하는 반값여행에는 총 2200여 팀이 신청했다. 경비 지원을 통해 체류 시간을 늘리고 소비를 유도한 점이 수요를 이끌었다는 분석이다.

숙박업소, 음식점, 특산품 판매점 등 지역 상권 전반에서도 매출 상승 효과가 나타난 것으로 조사됐다. 관광지별로는 남미륵사, 사의재, 다산초당을 포함해 청자박물관, 영랑생가 등 문화·역사 자원 방문객이 고르게 증가했다.

강진군은 이번 설 연휴 성과를 바탕으로 반값여행 정책을 고도화할 방침이다. 군 관계자는 “철도 개통과 연계한 관광상품 개발, 축제 결합형 체류 프로그램 확대 등을 통해 생활인구 증대와 지역경제 활성화를 동시에 이끌 계획”이라고 말했다.

