서울 강서구 강서별빛우주과학관이 개기월식을 맞아 다양한 천문 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다.

한국천문연구원에 따르면 오는 3월 3일 정월대보름에 달이 지구 그림자에 완전히 가려지는 개기월식 현상이 나타날 예정된다. 이날은 지구 대기를 통과한 태양 빛이 달을 붉게 물들여 보이게 만드는 ‘블러드문’도 볼 수 있다.

구에 따르면 이날 오후 6시 49분 달 일부분이 가려지는 ‘부분식’이 시작된다. 이어 달이 지구 그림자에 완전히 들어가는 ‘개기식’은 오후 8시 4분에 시작돼 9시 3분에 끝날 예정이다. 이번 월식은 끝날 때까지 육안으로 전 과정을 관측할 수 있다.

이에 강서별빛우주과학관은 ‘달의 숨바꼭질’을 주제로 특강과 야간공개관측 등의 프로그램을 마련했다. 우선 3월 3일 오후 6시부터 1시간 동안 개기월식 현상에 대한 특강이 열린다. 정월대보름에 보이는 별자리 해설도 함께 진행된다.

같은날 오후 6시 10분부터는 ‘내 손안의 붉은 달’ 체험 프로그램이 운영된다. 달의 변화 과정을 쉽고 재미있게 풀어내며 달 모양 에코백 만들기 체험을 마련했다. 오후 7시 30분부터는 방화근린공원 원형광장에서 천체 망원경을 통해 개기월식을 관측할 수 있는 야간 공개관측회가 열린다.

그 외 3월 13일에는 천문학자 윌리엄 허셜의 천왕성 발견 245주년을 기념한 특강이, 15일에는 세계 최초로 액체 연료를 사용한 로켓을 발사한 고다드 박사의 업적을 기리는 100주년 특강이 진행된다. 자세한 사항은 강서구청 교육지원과(02-2600-6938)와 강서별빛우주과학관(02-2661-3346)으로 문의하면 된다.