10·15 정책에 주담대 증가 폭 꺾였지만···국내증시 ‘빚투’에 가계 빚 증가율 4년 만에 최고

10·15 부동산 정책 등의 영향으로 지난해 4분기 주택담보대출(주담대) 증가 폭이 약 7조원으로 지난 2023년 1분기 이후 가장 낮은 수준을 기록한 것으로 나타났다. 주담대 증가세가 소폭 꺾였지만, 국내 증시 강세에 ‘빚내서 투자’ 등이 늘면서 지난해 가계 빚 증가율은 4년 만에 최고치를 기록했다.

한국은행이 20일 발표한 ‘2025년 4분기 가계신용(잠정)’ 자료를 보면, 지난해 말 가계신용 잔액은 전분기 말 대비 14조원 늘어난 1978조8000억원으로 집계됐다. 가계대출 증가세가 이어지며 가계대출 잔액은 역대 최대치를 기록했지만 증가 폭은 전분기(14조8000억원)보다 8000억원 줄었다.

가계신용은 가계가 금융기관에서 빌린 가계대출과 신용카드 이용액(판매신용)을 합친 포괄적인 가계의 빚을 뜻한다.

지난 1년간 가계 빚은 56조1000억원 늘어났다. 지난해 말보다 2.9% 증가한 것으로 전년(2.1%)보다도 가계 빚이 빠르게 불어났다. 증가율은 지난 2021년(7.7%) 이후 가장 높은 수준이다. 다만 분기별로 보면 가계 빚 증가율(전 분기 대비)은 지난 2분기(1.3%, 25조원 증가)를 정점으로 3분기 0.8%, 4분기 0.7%로 점차 낮아지는 흐름을 보였다.

가계 신용 중 판매신용(카드대금)을 뺀 가계대출만 보면, 지난해 말 가계대출 잔액은 3분기보다 11조1000억원 늘은 1852조7000억원으로 집계됐다. 전체 가계 빚과 마찬가지로 전 분기 대비 증가 폭은 8000억원 줄었다.

가계대출 중에선 주담대 증가 폭이 크게 꺾였지만, 신용대출을 포함한 기타대출은 증가전환한 것으로 나타났다.

주담대 잔액은 1170조7000억원으로 전 분기 대비 7조3000억원 늘었다. 주담대가 12조4000억원 늘었던 지난 3분기와 비교하면 5조1000억원 줄어든 것으로, 증가 폭은 지난 2023년 1분기(4조4000억원) 이후 가장 낮았다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “주담대 증가 폭 축소는 주택시장안정화 대책에 주로 기인한다”고 설명했다. 기타대출은 전분기보다 3조8000억원 증가한 682조1000억원으로 증가전환했다.

연간으로 보면, 주담대는 전년 대비 약 4%(44조9000억원) 늘어나 지난 2022년(2.9%) 이후 3년 만에 증가율이 둔화됐다.

기타대출은 0.8%(5조6000억원) 늘며 지난 2021년 이후 처음으로 증가전환했다. 카드 빚에 해당하는 판매신용도 지난해 말 126조원으로 전년보다 4.65% 늘었다.

최근 몇 년간 주담대 중심으로 가계 빚이 빠르게 늘어났는데, 지난해엔 기타대출·판매신용이 늘면서 전체 가계 빚이 빠르게 불어난 것이다.

이 팀장은 “기타대출의 경우 예금은행 신용대출 중심으로 증가전환했다”며 “어떤 용도로 사용됐는지 파악하기 어렵지만, 기저효과에 더해 (증권의) 신용잔고가 증가하는 추세가 있어 (주식투자로 쏠렸을) 가능성을 배제하기 어렵다”고 말했다.

가계 빚이 빠르게 늘었지만, 정부가 가계부채를 옥죄고 있는 만큼 올해는 증가세가 주춤할 것이란 전망이 나온다. 이 팀장은 “가계신용은 정부가 연초부터 철저한 관리를 강조하고 있고 은행의 주담대 가중치 하한 상향조정을 조기 실행하는 등 가계부채 관리 강화 의지가 있어 크게 늘어나지 않을 것으로 보인다”고 말했다.