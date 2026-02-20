독립기념관 노조, 김형석 관장 해임에 “진심으로 환영”

독립기념관 노동조합은 이재명 대통령이 김형석 독립기념관장 해임 제청안을 재가한 데 대해 20일 “진심으로 환영한다”는 입장을 밝혔다.

노조는 이날 입장문을 통해 “김 전 관장이 재임했던 지난 1년 5개월은 독립기념관 역사상 가장 어두운 시기였다”면서 이같은 입장을 내놨다.

이 대통령은 전날 국가보훈부가 김 전 관장에 대한 청문회 결과를 바탕으로 제청한 해임안을 재가했다. 뉴라이트 역사관으로 논란이 됐던 김 전 관장에 대해 보훈부는 최근 감사를 통해 드러난 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용 내역 등 14개 비위 의혹을 해임 사유로 제시한 것으로 전해졌다.

노조는 이날 “관장의 편향된 역사관 및 여러 문제로 인해 기념관은 논란에 시달렸고, 현장에서 일해 온 직원들은 ‘부역자’라는 비난을 견뎌야 했다”면서 “독립기념관의 진정한 광복은 지금부터 시작된다”고 밝혔다.

이어 “보훈부 감사를 통해 드러난 14가지 비위 사실은 그가 공공기관자으로서 최소한의 자격조차 갖추지 못했음을 여실히 보여줬다”며 “해임이 확정된 만큼 독립기념관은 과거의 혼란을 뒤로하고 본연의 사명인 ‘독립운동 가치 선양’에 매진할 것”이라고 밝혔다.