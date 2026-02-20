창간 80주년 경향신문

집 수리 도구 빌려드립니다…충북 청주시, ‘뚝딱대여소’ 운영

경향신문

본문 요약

충북 청주시가 시민들이 직접 자신의 집을 수리할 수 있도록 다양한 공구를 대여해 주는 사업을 펼친다.

시가 뚝딱 대여소를 운영하는 이유는 시민들이 스스로 주거 환경을 관리할 수 있는 자생력을 높이고, 공구 구매에 따른 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기 위해서다.

시는 또 오는 4월부터 시민들이 스스로 집을 보수할 수 있도록 '집수리학교'를 운영할 예정이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

집 수리 도구 빌려드립니다…충북 청주시, ‘뚝딱대여소’ 운영

입력 2026.02.20 13:37

  • 이삭 기자

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

청주시청 청사. 경향신문 자료사진

충북 청주시가 시민들이 직접 자신의 집을 수리할 수 있도록 다양한 공구를 대여해 주는 사업을 펼친다.

청주시는 각종 공구를 빌려주는 ‘뚝딱 대여소’를 운영한다고 20일 밝혔다.

시는 청원구 율량동 주거복지센터에 뚝딱 대여소를 마련했다. 이곳에는 사다리·전동드릴·그라인더 등 일상생활에 필요하지만 구매하기는 부담스러운 공구 60여 가지를 무료로 빌려준다.

1인당 월 최대 2회, 회당 3종 이내의 공구를 최대 4일간 빌릴 수 있다. 운영 시간은 평일 오전 10시~오후 5시다.

청주시에 거주하는 19세 이상 시민이면 누구나 이용할 수 있고, 공구 대여 시 담당자가 직접 사용 방법과 안전수칙을 안내한다. 이용자는 안전서약서를 작성해 주의사항을 숙지해야 한다.

다만, 전문 기술이나 자격이 필요한 고위험 작업의 경우 대여가 제한될 수 있다.

시가 뚝딱 대여소를 운영하는 이유는 시민들이 스스로 주거 환경을 관리할 수 있는 자생력을 높이고, 공구 구매에 따른 경제적 부담을 실질적으로 덜어주기 위해서다.

시는 또 오는 4월부터 시민들이 스스로 집을 보수할 수 있도록 ‘집수리학교’를 운영할 예정이다.

교육 과정은 가구 수선(경첩·손잡이·현관문 방범장치 설치), 전기 설비(스위치·전등 교체), 생활 설비(수도꼭지·샤워기 교체) 등이다.

시 관계자는 “앞으로도 현장의 목소리를 반영한 촘촘한 주거복지 정책을 발굴해 모든 시민이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

