주말 ‘20도’ 포근한 봄 날씨···비 온 뒤 기온 ‘뚝’

이번 주말 낮 기온이 20도를 웃도는 포근한 봄 날씨가 이어질 전망이다. 다만 22일 일요일 오후 비가 내린 뒤 찬 바람이 불면서 기온은 다시 떨어지겠다.

20일 기상청에 따르면 고기압의 영향을 받는 한반도는 토요일인 21일까지 평년보다 따뜻한 날씨를 보이겠다. 21일 아침 최저기온은 영하 4도에서 영상 8도, 낮 최고기온은 12도에서 20도로 예상된다. 일본 남동쪽 해상에 위치한 고기압 가장자리를 따라 온난한 남서풍이 유입된 영향이다.

기상청은 “21일 낮 기온은 내륙을 중심으로 15도 이상 오르겠다”며 “전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어지는 만큼 건강 관리에 유의해야 한다”고 당부했다.

당분간 건조특보가 발효 중인 전남 동부와 경상권, 충북 남부를 중심으로 대기가 매우 건조하겠다. 동해안을 중심으로 건조특보가 확대되는 곳도 있겠다.

일요일인 22일에는 전국에 비가 내린 뒤 기온이 큰 폭으로 떨어지겠다. 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 중부지방을 중심으로 강한 바람을 동반한 비가 내릴 것으로 보인다.

예상 강수량은 수도권과 충청권, 강원도, 전라권, 경상권, 제주도 등 전국 대부분 지역에서 5㎜ 미만이다.

21일 밤부터 22일 새벽 사이 강원 영동을 중심으로 강풍경보 수준의 매우 강한 바람이 불겠다. 서해안과 동해안, 강원 산지, 경북 북동 산지에는 순간풍속 시속 70㎞ 안팎의 강풍이, 그 밖의 중부 내륙에는 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 바람이 불 것으로 예상된다.

22일 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 13도, 낮 최고기온은 7도에서 21도로 예보됐다. 다만 23일 새벽부터 기온이 다시 평년 수준으로 떨어지겠다. 23일 월요일 아침 기온은 영하 8도에서 영상 3도, 낮 최고기온은 2도에서 13도가 되겠다.