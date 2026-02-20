WWF, 브라질 대통령 방한 계기 “두 정상, 열대우림 보전 논의해야”

국제 환경단체 세계자연기금(WWF)은 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 방한을 계기로 한국과 브라질 양국 정부가 산림 보전을 위한 국제 협력을 강화해야 한다고 19일 밝혔다.

이번 방한은 2005년 이후 21년 만에 이뤄지는 브라질 정상의 국빈 방문이다. WWF는 이번 방문이 글로벌 기후 행동의 향방을 가를 중요한 시점에 성사됐다고 평가하며, 양국이 산림 보전 협력을 한층 강화해야 한다고 촉구했다.

브라질 아마존을 비롯해 동남아시아, 콩고 분지 등 전 세계 열대우림은 탄소 저장, 담수 보호, 생물다양성 보전 등 지구 생태계 유지에 필수적인 기능을 수행하고 있다. WWF는 산림 보전이 파리협정 목표 달성과 기후위기 대응의 핵심 과제일 뿐 아니라, 한국을 포함한 모든 국가의 지속가능한 성장과도 직결된 사안이라고 강조했다.

WWF는 “열대림은 현재도 빠른 속도로 사라지고 있으며, 2024년에만 전 세계적으로 670만㏊(헥타르)의 원시림이 손실됐다”며 “이는 베트남 국토 면적에 맞먹는 규모로, 글로벌 산림 보전을 위한 공동 행동이 그 어느 때보다 시급하다”고 밝혔다.

WWF는 특히 이번 방한에서 열대우림 영구기금(Tropical Forests Forever Facility·TFFF)을 주요 의제로 다뤄야 한다고 주장했다.

TFFF는 투자 수익을 기반으로 운영되는 산림 보전 기금이다. 각국 정부와 자선단체, 기관투자자 등의 자본을 모아 낮은 금리로 자금을 조달한 뒤, 이를 상대적으로 높은 수익률의 채권 등에 투자해 발생한 수익을 재원으로 활용한다. 투자 수익은 위성으로 검증된 보전 성과를 기준으로 열대림 1㏊당 4달러를 산림 보전 국가와 지역 공동체에 지급하는 데 사용된다. 전체 기금의 최소 20%는 원주민과 지역 공동체에 직접 배분된다.

TFFF는 출범 이후 현재까지 67억달러(약 9조원) 규모의 기여 의향이 발표됐으며, 2026년까지 총 100억달러의 투자 자본 조성을 목표로 하고 있다.

커스틴 슈이트 WWF 사무총장은 “TFFF는 자연과 기후 재원을 획기적으로 확대할 수 있는 실질적 해법”이라며 “각국 정부와 금융기관이 적극적으로 참여해 TFFF가 사람과 지구를 위한 전환적 모델로 자리 잡을 수 있도록 해야 한다”고 말했다.