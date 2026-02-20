서울대공원 시베리아 호랑이 ‘미호’ 숨져···“원인 조사중”

서울대공원의 시베리아 호랑이 ‘미호’가 세상을 떠났다.

20일 서울대공원에 따르면 미호는 설 연휴 마지막 날인 지난 18일 폐사했다.

서울대공원은 홈페이지에 올린 입장문에서 “미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 우리 곁을 떠나게 됐다”며 “갑작스러운 이별 앞에 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다”고 밝혔다.

미호는 2013년 6월 6일 서울대공원에서 태어났다. 선호와 수호, 미호 삼 남매 중 막내이자 장녀인 시베리아 호랑이다. 미호(美虎)라는 이름의 의미처럼 예쁜 호랑이로 많은 이들의 귀여움을 받았다.

공원 측은 “언제나 아름다운 모습으로 많은 시민들에게 감동과 행복을 줬던 호랑이였다”며 “무엇보다 사람을 좋아하고 애교가 많아 늘 먼저 다가와 눈을 맞추고 인사를 건네던 사람과의 교감을 좋아하던 특별한 호랑이였다”고 추모했다.

추모공간은 공원 남미관 뒤편에 있는 동물 위령비가 있는 장소 및 미호가 생활하던 공간인 맹수사로 정해졌다. 추모 기간은 이날부터 3월 1일까지다.

미호의 오빠 수호는 2023년 심장질환과 열사병으로 폐사했다. 공원 측은 “미호가 폐사한 구체적인 원인에 대해 자체적으로 내부 조사를 하고 있다”고 밝혔다.