"피부 장벽 손상·회복 원리 규명" 애경산업 연구, SCI 학술지 게재

경향신문

본문 요약

애경산업은 차병원 연구팀과 함께 진행한 '피부 마이크로바이옴의 피부 장벽 기능 영향 규명' 연구 성과가 과학기술논문인용색인급 학술지 '대한피부과학회'에 게재됐다고 20일 밝혔다.

애경산업은 이번 연구를 통해 피부 마이크로바이옴과 피부 장벽 간 상호작용에 대한 과학적 근거를 축적해 소비자 피부에 더 적합한 소재와 솔루션 개발을 위한 기초 연구와 기술 축적을 이어갈 계획이다.

애경산업 화장품연구소 김한영 뷰티융합연구팀장은 "피부 장벽은 외부 자극으로부터 피부를 보호하는 핵심 요소로, 마이크로바이옴과의 균형이 매우 중요하다"며 "앞으로도 산학·의료기관 협력을 통해 기초 연구 기반의 과학적 데이터를 축적하고 이를 바탕으로 차별화된 피부 솔루션 개발을 이어갈 계획"이라고 말했다.

“피부 장벽 손상·회복 원리 규명” 애경산업 연구, SCI 학술지 게재

입력 2026.02.20 14:01

  이성희 기자

애경산업 화장품연구소 뷰티융합연구팀이 ‘피부 마이크로바이옴 피부 장벽 기능 영향 규명’ 연구를 하고 있다. 애경산업 제공

애경산업 화장품연구소 뷰티융합연구팀이 ‘피부 마이크로바이옴 피부 장벽 기능 영향 규명’ 연구를 하고 있다. 애경산업 제공

애경산업은 차병원 연구팀과 함께 진행한 ‘피부 마이크로바이옴(미생물 생태계)의 피부 장벽 기능 영향 규명’ 연구 성과가 과학기술논문인용색인(SCI)급 학술지 ‘대한피부과학회’에 게재됐다고 20일 밝혔다.

피부 상재 미생물인 황색포도상구균, 스타필로코쿠스 호미니스, 큐티박테리움 아크네가 피부 장벽 단백질 발현과 지질 합성에 미치는 영향을 규명한 이번 연구는 피부 장벽 항상성 유지 원리를 과학적으로 분석했다.

차병원 피부과 신정우 교수 연구팀과 공동으로 수행 중인 보건복지부 국책과제 중 하나로, 애경산업은 피부 마이크로바이옴 기반 3D 인공피부 모델을 구축하고 있다.

해당 연구는 피부 장벽이 손상된 인공피부 환경을 구현해 가려움증과 여드름 등 피부 트러블 발생 원리를 규명하고 피부 회복 및 손상 방어에 유의미한 소재를 발굴하는 것을 목표로 한다.

애경산업은 이번 연구를 통해 피부 마이크로바이옴과 피부 장벽 간 상호작용에 대한 과학적 근거를 축적해 소비자 피부에 더 적합한 소재와 솔루션 개발을 위한 기초 연구와 기술 축적을 이어갈 계획이다.

애경산업 화장품연구소 김한영 뷰티융합연구팀장은 “피부 장벽은 외부 자극으로부터 피부를 보호하는 핵심 요소로, 마이크로바이옴과의 균형이 매우 중요하다”며 “앞으로도 산학·의료기관 협력을 통해 기초 연구 기반의 과학적 데이터를 축적하고 이를 바탕으로 차별화된 피부 솔루션 개발을 이어갈 계획”이라고 말했다.

댓글