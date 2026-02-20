이마트 상품도 즉시 배송···SSG닷컴, ‘바로퀵’ 거점 80곳으로 확대

SSG닷컴이 물류거점을 확대하며 퀵커머스 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

SSG닷컴은 즉시배송 서비스인 ‘바로퀵’ 물류 거점을 이달 말까지 전국 80곳으로 확대한다고 20일 밝혔다. 바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3㎞ 이내 장소로 1시간 내외로 배송하는 서비스다. 배송은 배달대행사의 이륜차로 이뤄진다.

이마트와 협업해 물류거점을 확대하면서 SSG닷컴은 서울권 17곳, 경기권 27곳, 강원권 2곳, 충청권 5곳, 전라권 9곳, 경상권 18곳, 제주권 2곳에서 바로퀵 서비스를 제공한다. 제주와 동해점 등 10곳은 이번에 추가로 서비스가 제공되는 것이다.

물류 인프라가 확대되면서 바로퀵 매출도 늘고 있다. 지난달 매출은 전월 대비로 30% 증가했다.

SSG닷컴은 이용자 증가에 맞춰 오는 26일까지 ‘낮 시간 무료배송’ 프로모션을 진행한다. 행사 기간 매일 낮 12시부터 오후 5시까지 3만원 이상 구매하는 고객에게 무료배송 쿠폰을 증정하는 행사다.

SSG닷컴 관계자는 “신뢰도 높은 이마트 상품을 신선한 상태로 즉시 배송하는 것”이라며 “무료배송 혜택을 통해 바로퀵 서비스를 경험하길 바란다”고 말했다.