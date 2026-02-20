창간 80주년 경향신문

'그레이 아나토미' 에릭 데인, 루게릭병 투병 중 사망

본문 요약

미국 인기 드라마 <그레이 아나토미> 등으로 유명한 할리우드 배우 에릭 데인이 루게릭병 투병 중 사망했다.

앞서 에릭 데인은 지난해 4월 루게릭병 투병 소식을 알렸다.

루게릭병은 시간이 지날수록 운동신경세포가 서서히 없어져 근육의 움직임을 제어하지 못하게 되는 퇴행성 신경계 질환이다.

‘그레이 아나토미’ 에릭 데인, 루게릭병 투병 중 사망

입력 2026.02.20 14:17

  노정연 기자

2007년 미국 LA에서 열린 패션 매거진 GQ '올해의 남자' 이벤트에 참석한 에릭 데인. AP

미국 인기 드라마 <그레이 아나토미> 등으로 유명한 할리우드 배우 에릭 데인이 루게릭병(ALS, 근위축성 측삭경화증) 투병 중 사망했다. 향년 53세.

19일(현지시간) CNN, 피플 등 현지매체에 따르면 이날 에릭 데인의 가족들은 성명을 통해 “에릭 데인이 ALS와의 용감한 투병 끝에 이날 오후 세상을 떠났다”고 부고 소식을 전했다.

유족은 “그는 마지막 순간을 사랑하는 친구들, 헌신적인 아내, 그리고 그의 세상의 중심이었던 두 아름다운 딸 빌리와 조지아와 함께 보냈다”며 “ALS와의 여정 동안 에릭은 인식 제고와 연구를 위한 열정적인 옹호자가 되었으며, 같은 싸움을 겪고 있는 다른 이들에게 변화를 만들기 위해 힘썼다”라고 말했다.

이어 “그는 팬들의 사랑과 지지에 늘 감사해했다”며 “가족이 이 힘든 시간을 헤쳐 나가는 동안 사생활을 존중해 주시기를 바란다”라고 덧붙였다.

2025년 6월 23일(현지시간) 워싱턴 D.C.에 위치한 보건복지부 청사에서 ALS 건강보험 관련 기자회견에 참석한 에릭 데인. AFP

앞서 에릭 데인은 지난해 4월 루게릭병 투병 소식을 알렸다. 루게릭병은 시간이 지날수록 운동신경세포가 서서히 없어져 근육의 움직임을 제어하지 못하게 되는 퇴행성 신경계 질환이다. 그는 “마지막 숨을 쉴 때까지 싸우겠다”는 의지를 밝혔으며, 관련 법안 지원을 호소하는 등 질병에 대한 사회적 인식을 높이는데 힘썼다.

1972년 샌프란시스코에서 태어난 에릭 데인은 1991 시트콤 <세이브드 바이 더 벨>로 데뷔 후 2006년 <그레이 아나토미> 시즌2에 성형외과 전문의 마크 슬론 역으로 출연했다. 데인은 이 드라마에서 ‘맥스티미’(McSteamy)라는 별명을 얻으며 세계적인 스타덤에 올랐다.

이외에도 <라스트 쉽> <유포리아> <나쁜 녀석들:라이드 오어 다이> 등에서 주조연으로 활약했다.

