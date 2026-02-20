창간 80주년 경향신문

미국, 합법 망명자도 영주권 없으면 체포···반이민 고삐 또 조이는 트럼프

경향신문

도널드 트럼프 미국 행정부가 자국에 합법적으로 머무는 망명자라도 영주권이 없으면 체포할 수 있도록 하는 방침을 새로이 발표했다.

19일 AFP 통신 등에 따르면 미 국토안보부는 전날 공지에서 이같은 방침을 발표했다.

새 방침에 따르면 미국에 도착해 합법적으로 체류 중인 망명자라도 입국 1년 안에 영주권을 신청하지 않은 것으로 나타나면 국토안보부 산하 이민국에 구금될 수 있다.

미국, 합법 망명자도 영주권 없으면 체포···반이민 고삐 또 조이는 트럼프

입력 2026.02.20 14:19

  • 조문희 기자

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 자국에 합법적으로 머무는 망명자라도 영주권이 없으면 체포할 수 있도록 하는 방침을 새로이 발표했다. ‘무더기 단속’으로 거듭 논란을 낳은 트럼프 정부가 반이민 고삐를 더 강하게 조이는 것으로 풀이된다.

19일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 미 국토안보부(DHS)는 전날 공지에서 이같은 방침을 발표했다.

새 방침에 따르면 미국에 도착해 합법적으로 체류 중인 망명자라도 입국 1년 안에 영주권을 신청하지 않은 것으로 나타나면 국토안보부 산하 이민국(USCIS)에 구금될 수 있다.

국토안보부는 이번 방침의 근거로 ‘국가 안보’와 ‘공공 안전’을 제시했다. 국토안보부는 “검토 및 심사 과정 동안 구금을 유지할 수 있다”고 적시했다고 AP 통신은 전했다.

국토안보부의 이같은 방침은 미네소타에서 벌어진 이민 단속 관련 재판이 진행 중인 가운데 나왔다. 새 방침이 적용될 경우 미네소타에서만 영주권이 없는 망명자 5600명이 영향을 받을 것으로 추정된다.

AP는 “이 명령은 합법적으로 미국에 체류 중이지만 아직 영주권을 취득하지 못한 난민들을 대상으로 하며, 수년간 유지돼 온 법적·이민 보호 장치를 뒤엎는 것”이라며 수만명 난민이 대상이 될 수 있다고 짚었다.

이번 방침에 난민 단체는 즉각 반발했다. 국제난민지원프로젝트(IRAP)는 “국토안보부의 새 방침은 기존 관행과 극단적으로 단절된 것으로, 아직 영주권을 받지 못한 수천 명의 망명자에게 영향을 줄 수 있다”고 비판했다.

IRAP은 그러면서 “국토안보부의 이번 방침에 따르면 구금 기간에 시한이 정해지지 않았다”면서 “정부가 적절하다고 보는 기간이 얼마나 되는지에 따라 정해질 것”이라고 우려했다.

