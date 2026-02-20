서울 관악구가 구민의 건강 증진을 위해 ‘2026년 관악구 체육진흥 종합계획’을 수립해 시행한다고 20일 밝혔다.

구는 “이번 계획은 생활체육 참여 인구의 지속적인 증가와 다양해지는 체육 수요에 능동적으로 대응하기 위해 연령·계층·종목을 아우르는 균형 있는 생활체육 환경 조성에 방점을 두었다”고 설명했다.

먼저 구는 누구나 집에서 가까운 곳에서 쉽고 편리하게 운동할 수 있도록 인프라 확충에 나선다. ‘원신지구 테니스장’과 ‘낙성대지구 파크골프장’ 등 신규 공공 체육시설을 조성하고, 신림체육센터를 비롯한 노후된 공공 체육시설은 환경 개선 및 기능 보강 사업을 추진한다.

생애주기별 맞춤형 프로그램도 강화한다. 관악구체육회와 협력해 유아부터 어르신까지 모든 연령이 참여할 수 있는 축구·풋살교실, 청소년 스포츠교실 등 총 55개 생활 체육교실을 운영한다. 올해는 지난해 조성된 ‘관악 파크골프장’을 활용한 파크 골프교실을 신규 개설해 구민에게 새로운 레저 활동의 기회를 제공할 예정이다.

여름철 휴식처인 ‘어린이 물놀이장’ 사업도 지속한다. 낙성대 어린이 물놀이장과 관악산공원 물놀이장등의 어린이 물놀이터 4개소는 이른 무더위가 예상되는 올해 기상 전망에 맞춰 예년보다 개장 시기를 앞당겨 7월 초에 문을 연다.

박준희 구청장은 “생활체육은 구민의 행복과 삶의 질을 높이는 가장 중요한 요소 중 하나”라며 “구민 누구나 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 ‘365 생활체육 환경’을 만들겠다”고 말했다.