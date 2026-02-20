창간 80주년 경향신문

우리은행, 삼성전자·LG유플러스와 공동 마케팅 업무협약

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

우리은행과 삼성전자, LG유플러스가 미래세대 고객 유치를 위한 공동 마케팅에 나섰다.

우리은행은 20일 삼성전자, LG유플러스와 함께 1020세대 고객들을 유치하기 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식은 전날 우리은행 본점에서 열렸으며, 정진완 우리은행장을 비롯해 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장, 이재원 LG유플러스 부사장 등 3사 주요 관계자들이 참석했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

우리은행, 삼성전자·LG유플러스와 공동 마케팅 업무협약

입력 2026.02.20 14:28

  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장, 정진완 우리은행장, 이재원 LG유플러스 부사장(왼쪽부터)이 지난 19일 우리은행 본점에서 전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 우리은행 제공

임성택 삼성전자 한국총괄 부사장, 정진완 우리은행장, 이재원 LG유플러스 부사장(왼쪽부터)이 지난 19일 우리은행 본점에서 전략적 파트너십을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 우리은행 제공

우리은행과 삼성전자, LG유플러스가 미래세대 고객 유치를 위한 공동 마케팅에 나섰다.

우리은행은 20일 삼성전자, LG유플러스와 함께 1020세대 고객들을 유치하기 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 전날 우리은행 본점에서 열렸으며, 정진완 우리은행장을 비롯해 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장, 이재원 LG유플러스 부사장 등 3사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 금융·모바일·통신 분야 3사가 협력해 모바일 환경에 익숙한 1020세대의 라이프 스타일에 맞춘 금융 서비스를 제공하고, 디지털 기반 고객 접점을 확대하기 위한 취지로 마련됐다. 3사는 향후 1020세대를 대상으로 한 공동 마케팅을 추진하고, ‘삼성월렛머니’ 서비스를 공동으로 홍보하며 우리은행 고객들에게는 휴대폰 특판에 나서는 등 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

정진완 우리은행장은 “이번 협업은 금융 서비스에 모바일·통신 서비스를 결합해 미래세대 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위한 것”이라며 “앞으로도 다양한 산업과의 전략적 제휴를 통해 미래세대 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글