우리은행, 삼성전자·LG유플러스와 공동 마케팅 업무협약

우리은행과 삼성전자, LG유플러스가 미래세대 고객 유치를 위한 공동 마케팅에 나섰다.

우리은행은 20일 삼성전자, LG유플러스와 함께 1020세대 고객들을 유치하기 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 협약식은 전날 우리은행 본점에서 열렸으며, 정진완 우리은행장을 비롯해 임성택 삼성전자 한국총괄 부사장, 이재원 LG유플러스 부사장 등 3사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 금융·모바일·통신 분야 3사가 협력해 모바일 환경에 익숙한 1020세대의 라이프 스타일에 맞춘 금융 서비스를 제공하고, 디지털 기반 고객 접점을 확대하기 위한 취지로 마련됐다. 3사는 향후 1020세대를 대상으로 한 공동 마케팅을 추진하고, ‘삼성월렛머니’ 서비스를 공동으로 홍보하며 우리은행 고객들에게는 휴대폰 특판에 나서는 등 다양한 협업을 이어갈 계획이다.

정진완 우리은행장은 “이번 협업은 금융 서비스에 모바일·통신 서비스를 결합해 미래세대 고객에게 차별화된 경험을 제공하기 위한 것”이라며 “앞으로도 다양한 산업과의 전략적 제휴를 통해 미래세대 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.