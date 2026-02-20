올해 산불, 지난해 대비 발생 건수 1.7배·피해 면적 12배

올 들어 영남지역 등을 중심으로 건조한 날씨가 이어지면서 산불 발생 건수와 피해 면적이 지난해보다 크게 증가한 것으로 나타났다.

행정안전부가 20일 정부세종청사에서 김광용 재난안전관리본부장 주재로 개최한 ‘봄철 산불방지 관계기관 대책회의’에 따르면, 최근 건조한 날씨 등의 영향으로 올해 들어 지난 18일까지 전국에서 발생한 산불은 총 111건으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간(63건)에 비해 약 1.7배(76%) 증가한 수치다.

피해 면적은 지난해(21.06㏊·헥타르·1㏊는 1만㎡) 대비 12배 이상 늘어난 255.93㏊로 나타났다.

최근 10년 통계를 살펴보면, 100㏊ 이상 대형산불은 총 38건 발생했고, 이 중 약 74%인 28건이 3∼4월에 발생했다.

중앙부처와 17개 시·도, 공공기관 등 관계자들이 참석한 회의에서는 국가 총력 대응체계와 기관별 점검·단속, 홍보 등 예방 중심의 산불 방지대책을 공유하고, 기관 간 협력 방안을 논의했다.

정부는 올해 동해안과 영남 지역을 중심으로 건조한 날씨가 당분간 이어질 전망이라 산불 위험이 더욱 커질 것으로 예상했다.

김 본부장은 “작은 불씨 하나가 거대한 화마로 번질 수 있다는 경각심을 갖고, 초기대응은 더 빠르게, 주민대피는 신속하게 이뤄질 수 있도록 만전을 기해 주시기를 바란다”고 말했다.

김 본부장은 이어 “지금부터 5월 중순까지는 산불 예방과 대응의 성패를 가르는 시기”라며 “오늘 논의한 대책이 현장에서 원활히 작동될 수 있도록 각 기관에서는 지속적으로 챙겨보고, 다른 기관에서 요청하는 협조 사항도 최대한 지원해달라”고 주문했다.