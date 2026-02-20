창간 80주년 경향신문

제주, 풍력기금으로 경로당·마을회관 태양광 설치···“에너지 자립도 높인다”

제주, 풍력기금으로 경로당·마을회관 태양광 설치···“에너지 자립도 높인다”

입력 2026.02.20 14:39

올해 기금 6억원 투입해 15곳에 태양광 발전설비 구축

공동이용시설에 설치된 태양광. 제주도 제공

공동이용시설에 설치된 태양광. 제주도 제공

제주도가 풍력 자원으로 얻은 수익을 활용해 마을회관, 경로당 등 공동이용시설에 태양광 발전 설비를 설치한다.

제주도는 마을 소유 공동이용시설의 에너지 자립도를 높이기 위해 마을회관, 경로당, 공동작업장 등 15곳에 태양광 발전설비를 신규 설치한다고 20일 밝혔다.

시설당 최대 15킬로와트(㎾) 이하 용량의 태양광 설비를 설치하되 최근 1년간 전기 사용량과 계약전력을 검토해 적정 용량을 산정할 예정이다. 도는 읍·면·동 주민센터를 통해 희망 기관을 접수한 뒤 현장 여건을 종합 검토해 최종 대상지를 선정할 계획이다.

도는 신규 설치 시설에 통신장비를 함께 설치해 기존 통합 모니터링 시스템과 연동한다. 이를 통해 발전량 저하나 통신 불량 여부를 상시 모니터링하고, 고장 발생때 시 신속 대응할 수 있는 관리 체계를 구축한다는 방침이다.

설치비는 공공재원인 풍력자원공유화기금을 활요한다. 6억원을 투입해 신규 설치와 기존 설비의 점검·수리, 통합 모니터링 시스템 운영 등을 지원한다.

풍력자원공유화기금은 공공자원인 풍력자원의 개발이익을 지역 에너지 자립과 복지사업에 환원하기 위해 2017년 조성됐다. 풍력발전사업 개발이익공유화 계획에 따른 기부금과 도가 운영하는 신재생에너지발전소의 전력판매 수익금 등으로 구성된다.

도는 기금을 조성한 2017년부터 현재까지 총 47억원을 투입해 393곳에 2050㎾ 규모의 태양광 발전설비를 보급했다.

김남진 제주도 혁신산업국장은 “기존에 보급된 태양광 설비에 대한 점검과 수리도 병행 추진한다”면서 “마을공동이용시설에 태양광을 보급해 전기요금 부담을 줄이고 에너지 자립 기반을 강화하겠다”고 말했다.

