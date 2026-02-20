창간 80주년 경향신문

인천공항에 심리안정실 운영····“항공기 탑승 전 불안하면 쉬어가세요”

본문 요약

인천국제공항공사는 인천공항 제2여객터미널 3층 면세구역 231번 탑승구 인근 교통약자라운지에 '심리 안정실'을 조성해 20일부터 운영한다고 밝혔다.

인천공항에는 장애인과 임산부, 노약자 등 교통약자를 위한 휴게공간이 다양하게 조성되어 있지만, 여객 심리안정 목적의 전용공간이 조성된 것은 국내 처음이다.

심리 안정실은 인천공항 이용 중 갑작스럽게 불안감을 느끼거나 외부자극에 노출된 여객이라면 누구나 방문해 이용할 수 있다.

인천공항에 심리안정실 운영····“항공기 탑승 전 불안하면 쉬어가세요”

입력 2026.02.20 14:43

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천공항 심리안정실. 인천국제공항공사 제공

인천공항 심리안정실. 인천국제공항공사 제공

“항공기 탑승 전 마음이 불안하면 심리 안정실에서 쉬고 가세요”

인천국제공항공사는 인천공항 제2여객터미널 3층 면세구역 231번 탑승구 인근 교통약자라운지에 ‘심리 안정실’을 조성해 20일부터 운영한다고 밝혔다.

인천공항에는 장애인과 임산부, 노약자 등 교통약자를 위한 휴게공간이 다양하게 조성되어 있지만, 여객 심리안정 목적의 전용공간이 조성된 것은 국내 처음이다.

심리 안정실은 인천공항 이용 중 갑작스럽게 불안감을 느끼거나 외부자극에 노출된 여객이라면 누구나 방문해 이용할 수 있다. 운영시간은 오전 7시부터 오후 9시까지다.

심리 안정실은 이용자의 심리 안정에 실질적인 도움이 될 수 있도록 관련 전문가의 자문을 거쳐 조성됐다.

심리적 안정을 유도하도록 버블튜브, 프로젝터, 광섬유커튼 등 다양한 감각 자극을 만들어 심신의 이완과 안정감을 돕는 전문기구인 ‘스누젤렌(Snoezelen)’를 포함해 사용자가 조도를 조절할 수 있는 간접조명과 부드러운 색의 마감재를 사용해 심리적 회복에 집중할 수 있게 했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “인천공항은 전 세계 다양한 여객들이 이용하는 공간인 만큼, 맞춤형 편의시설을 지속 확대해 공항 서비스 품질을 높여 나가겠다”고 말했다.

인천공항 심리안정실 위치도. 인천국제공항공사 제공

인천공항 심리안정실 위치도. 인천국제공항공사 제공

댓글