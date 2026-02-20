이 대통령 “육·해·공 사관학교 통합해 미래 전장 주도할 국방 인재 양성할 것”…3군 사관학교 통합임관식 [화보]

사진 크게보기
이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 신임 장교들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
육·해·공군 사관학교 통합임관식이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열려 558명의 신임 장교가 임관했다. 3개 사관학교만 통합해 임관식을 개최한 건 처음이다.
이재명 대통령이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 신임 장교들을 축하하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
이재명 대통령이 20일 오전 충남 계룡대에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에 참석해 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
이재명 대통령이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 신임 소위들에게 계급장을 달아주고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
육·해·공군 사관학교 통합임관식이 치러진 것은 이재명 정부 국정과제인 육·해·공 통합사관학교 추진을 염두에 둔 것이다. 이날 임관식에 참석한 이재명 대통령은 “앞으로는 육·해·공군 사관학교를 통합해 미래 전장을 주도할 국방 인재를 더욱 체계적으로 양성할 것”이라고 강조했다.
이재명 대통령이 20일 오전 충남 계룡대에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 거수 경례를 하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
이재명 대통령이 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 축사를 하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
지난달 민관군 합동 자문위도 국군사관대학교를 신설하고 기존 육·해·공군사관학교는 그 아래 단과대 개념으로 통합하는 안을 국방부에 권고한 바 있다.
20일 오전 충남 계룡대에서 열린 육.해.공군 사관학교 통합임관식에서 기수가 입장을 하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 신임 장교들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단
이번 통합임관식은 ‘국가 수호의 선봉, 하나 되어 미래로!’라는 슬로건 아래 열렸으며 신임 장교들과 가족·친지 등 2000여 명이 참석했다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 육·해·공군 사관학교 통합임관식에서 모자를 던지며 자축하는 사관생도들을 보고 있다. 2026.02.20 청와대사진기자단