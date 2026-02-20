도심에 방치된 지하보도가 스마트팜으로···폐지하보도에 ‘대전팜’ 개장

대전 도심에 장기간 방치됐던 폐지하보도가 스마트팜으로 변신했다.

대전시는 20일 서구 둔산동 둥지 지하보도에 실증형 스마트팜 ‘대전팜’을 조성해 개장식을 열었다.

둥지 지하보도는 1993년 도심 왕복 6차선 도로 아래로 조성된 보행시설로, 2010년 노면 횡단보도 설치와 함께 폐쇄된 이후 15년 넘게 방치돼 왔다.

시는 공모사업을 통해 이곳에 인공광과 자동 환경제어 기술을 적용한 966㎡ 규모의 스마트팜을 조성했다. 이곳에서는 딸기 4506주와 유럽피한 채소 등을 재배하게 된다. 월 평균 380㎏ 정도의 딸기가 생산되며, 시민 체험과 교육 기능을 결합한 복합 공간으로 활용된다.

시는 2023년부터 도심 유휴공간을 활용한 도심형 스마트팜 조성 사업을 추진해 왔다. 현재 원도심 공실을 활용한 기술연구형 대전팜과 테마형 대전팜이 운영 중이고, 이번에 폐지하차도를 활용한 실증형 모델로 도심형 스마트팜을 확장했다.

시 관계자는 “기후변화 위기와 농업 인구 고령화로 농업의 지속가능성이 위협받고 있고, 도심에서는 유휴공간 활용이 과제가 되고 있다”며 “스마트팜 조성은 첨단 농업 기술과 도시재생을 결합해 농업과 도시가 안고 있는 구조적 문제에 함께 대응하기 위한 고민에서 시작된 것”이라고 설명했다.

이어 “이번 대전팜 조성은 폐지하보도를 활용한 전국 최초 사례이며, 도심 유휴공간을 미래 자산으로 전환하는 상징적인 사업”이라며 “앞으로 대전형 스마트농업 모델을 지속적으로 발굴해 전국적인 확산을 이끌어 나갈 것”이라고 밝혔다.