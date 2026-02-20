창간 80주년 경향신문

카드업계, 지난해에도 역성장…당기순이익 8.5% 감소

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 주요 카드사들의 당기순이익이 전년 대비 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다.

20일 금융권에 따르면 7개 전업 카드사의 지난해 당기순이익은 총 2조2522억원으로, 전년도 같은 기간 대비 약 8.5% 감소했다.

카드업권이 2024년에 이어 지난해에도 역성장을 한 데는 가맹점 수수료율 인하에 따른 수익성 감소와 소비 침체 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

카드업계, 지난해에도 역성장…당기순이익 8.5% 감소

입력 2026.02.20 15:08

  • 박용하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신용카드 이미지. picpedia

신용카드 이미지. picpedia

지난해 주요 카드사들의 당기순이익이 전년 대비 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 소비 침체와 가맹점 수수료율 인하 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

20일 금융권에 따르면 7개 전업 카드사(KB국민·롯데·삼성·신한·우리·하나·현대)의 지난해 당기순이익은 총 2조2522억원으로, 전년도 같은 기간(2조4601억원) 대비 약 8.5% 감소했다.

카드업권이 2024년에 이어 지난해에도 역성장을 한 데는 가맹점 수수료율 인하에 따른 수익성 감소와 소비 침체 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

회사별로 보면 롯데카드는 지난해 연간 순이익 814억원으로 전년(1353억원) 대비 39.9% 급감한 것으로 것으로 나타났다. 지난해 9월 개인정보 유출에 따른 비용 부담과 고객 이탈이 실적에 영향을 미친 것으로 분석된다.

KB국민카드도 지난해 연간 순이익이 3302억원으로 전년 대비 18.0% 줄었다. 롯데카드 다음으로 큰 하락폭이다. 신한카드는 4767억원으로 순이익이 16.7% 감소했다. 삼성카드와 하나카드는 한 자릿수 하락폭을 보였다.

반면 우리카드와 현대카드는 성장세를 기록했다. 우리카드는 지난해 당기순이익이 1500억원으로 전년 대비 1.9% 증가했다. 회원 수와 매출 확대에 따라 가맹점 수수료 수익이 증가한 것으로 분석된다. 현대카드는 지난해 순이익이 3503억원으로 전년 대비 10.7% 성장했다.

일부 카드사를 제외하고 역성장이 이어지면서 카드업계에선 새로운 수익원을 발굴하는 등 대응을 강화하고 있다. 디지털자산업 진출과 인공지능(AI)을 활용한 경쟁력 강화, 고객 기반 확대 등이 향후 성장을 가늠할 주된 전략으로 꼽히고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글