카드업계, 지난해에도 역성장…당기순이익 8.5% 감소

지난해 주요 카드사들의 당기순이익이 전년 대비 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 소비 침체와 가맹점 수수료율 인하 등이 영향을 미친 것으로 분석된다.

20일 금융권에 따르면 7개 전업 카드사(KB국민·롯데·삼성·신한·우리·하나·현대)의 지난해 당기순이익은 총 2조2522억원으로, 전년도 같은 기간(2조4601억원) 대비 약 8.5% 감소했다.

카드업권이 2024년에 이어 지난해에도 역성장을 한 데는 가맹점 수수료율 인하에 따른 수익성 감소와 소비 침체 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

회사별로 보면 롯데카드는 지난해 연간 순이익 814억원으로 전년(1353억원) 대비 39.9% 급감한 것으로 것으로 나타났다. 지난해 9월 개인정보 유출에 따른 비용 부담과 고객 이탈이 실적에 영향을 미친 것으로 분석된다.

KB국민카드도 지난해 연간 순이익이 3302억원으로 전년 대비 18.0% 줄었다. 롯데카드 다음으로 큰 하락폭이다. 신한카드는 4767억원으로 순이익이 16.7% 감소했다. 삼성카드와 하나카드는 한 자릿수 하락폭을 보였다.

반면 우리카드와 현대카드는 성장세를 기록했다. 우리카드는 지난해 당기순이익이 1500억원으로 전년 대비 1.9% 증가했다. 회원 수와 매출 확대에 따라 가맹점 수수료 수익이 증가한 것으로 분석된다. 현대카드는 지난해 순이익이 3503억원으로 전년 대비 10.7% 성장했다.

일부 카드사를 제외하고 역성장이 이어지면서 카드업계에선 새로운 수익원을 발굴하는 등 대응을 강화하고 있다. 디지털자산업 진출과 인공지능(AI)을 활용한 경쟁력 강화, 고객 기반 확대 등이 향후 성장을 가늠할 주된 전략으로 꼽히고 있다.