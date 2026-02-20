“다이애나 사망 후 최대 위기”…앤드루 체포에 왕실은 ‘거리두기’

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 연루됐다는 의혹을 받아온 영국 전 왕자 앤드루 마운트배튼 윈저가 경찰에 체포되면서 영국 왕실이 최대 위기를 맞닥뜨렸다. 왕실이 왕자 칭호와 모든 훈장을 박탈한 앤드루를 상대로 확실한 거리두기에 나서야 이번 사건으로 인한 타격을 최소화할 수 있을 것이란 평가가 나온다.

영국 일간 더타임스 등에 따르면 영국 경찰은 19일(현지시간) 찰스 3세 영국 국왕 사유지 노퍽 샌드링엄 영지에 있는 앤드루의 거처 우드팜을 급습해 그를 체포했다. 66번째 생일에 아침 식사를 마친 오전 8시 직후 체포된 앤드루는 경찰 조사를 받고 오후 7시30분에 풀려났다. 경찰은 “노퍽 출신의 60대 남성을 공무상 부정행위 혐의로 체포했다”고 밝혔다.

왕실 구성원이 경찰에 체포되는 초유의 사태가 벌어지자 외신들은 일제히 영국 왕실이 최대 위기에 직면했다고 보도했다. 영국 왕실에서 고위 인사가 체포된 것은 1647년 영국 내전 중 반역죄로 처형된 찰스 1세 이후 처음이다. 두 사건을 단순 비교하긴 어려워도 왕실이 수백년에 걸쳐 유지해온 권위가 시험대에 오른 상황이라고 영국 매체들은 전했다.

이번 경찰 수사는 영국의 대표적인 반군주제 운동단체인 ‘리퍼플릭’이 앤드루를 경찰에 고발하면서 시작되기도 했다. 리퍼플릭은 미 법무부가 최근 추가 공개한 문건을 토대로 앤드루가 영국 무역 특사로 재직하던 시절 엡스타인에게 투자 관련 기밀 정보를 누설했을 가능성이 의심된다고 고발한 것으로 전해졌다. 왕실은 앤드루를 왜 무역 특사로 임명했는지, 그동안 왜 그를 보호했는지 등 심각한 질문에 직면하게 됐다고 더타임스는 전했다.

왕실 역사학자 케이트 윌리엄스는 대중이 앞으로 ‘찰스 3세와 윌리엄 왕세자는 과연 무엇을 알고 있었나’ 같은 의문을 제기하며 왕실에 더 큰 책임을 요구할 수도 있다고 지적했다. 윌리엄스는 CNN에 “이번 사태는 (1997년) 다이애나비 사망 이후 왕실이 직면한 가장 큰 도전이 될 것”이라고 말했다. 왕실 전문가 산드로 모네티는 “앤드루 문제는 국왕의 통치 전체를 규정짓는 문제가 됐다”며 “여러 혐의를 받는 그의 행동들은 왕실 미래를 위태롭게 만들었다”고 했다.

찰스 3세 국왕은 이날 성명을 내고 “이 문제는 관계 당국에 의해 철저하고 공정하며 적절한 절차에 따라 조사될 것”이라며 “우리는 당국에 전폭적이고 진심으로 협조할 것”이라고 밝혔다. “가족과 나는 국민에 대한 의무와 봉사를 계속하겠다”며 앤드루와 선을 분명히 긋는 듯한 내용도 포함됐다. 이례적으로 왕실이 아닌 국왕 개인 명의로 발표된 이번 성명을 두고 “앤드루와 거리를 두려는 의도가 신중하게 담겼다”고 워싱턴포스트는 평가했다.

영국 일간 가디언은 이날 사설에서 이번 사태를 “왕실 구성원이라는 사실이 면책특권이 되는 통념에 종지부를 찍는 사건”이라며 “공식 조사가 시작됨에 따라 이제 문제는 왕실의 보호 논란이 아니라 무슨 일이 일어났는지, 불법행위에 대한 책임은 누구에게 있는지를 밝히는 것으로 바뀌었다”고 짚었다. 공무상 부정행위는 영국에서 최대 종신형에 처할 수 있다. 앤드루는 그동안 제기된 성범죄 의혹에 대한 조사를 함께 받을 수도 있다고 가디언은 전했다.

앤드루는 2008년 엡스타인이 미성년자 성착취 혐의로 유죄 판결을 받은 이후에도 친분을 유지해 거센 비판을 받아왔다. 2021년에는 엡스타인을 위해 일했던 여성 버지니아 주프레가 17세 때 앤드루로부터 성폭행을 당했다고 제기한 민사소송을 무마하기 위해 거액의 합의금을 지불하기도 했다. 그는 지난해 10월 왕자 칭호와 모든 훈장을 박탈당했지만, 최근 미 법무부가 추가 공개한 문건에서 앤드루가 바닥에 누워있는 한 여성과 함께 찍힌 사진이 공개돼 또 한 번 파문이 일기도 했다. 앤드루는 여러 의혹이 이어지는 상황에도 모든 혐의를 부인해왔다.