오세훈, '윤 어게인' 장동혁에 "보수 재건의 길 찾겠다"

경향신문

오세훈 서울시장이 20일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령과의 절연을 거부한 것에 대해 " 깊은 우려를 금할 수 없다"고 비판했다.

오세훈 시장은 이날 자신의 페이스북에 '보수는 개인이 아니라 공동체를 지켜야 합니다'라는 제목의 글을 통해 "학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않고 무죄 추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수 없다"며 이같이 밝혔다.

오 시장은 "국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다"며 "대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어 온 공당이며 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심"이라고 말했다.

오세훈, ‘윤 어게인’ 장동혁에 “보수 재건의 길 찾겠다”

입력 2026.02.20 15:10

  • 김은성 기자

오세훈 서울시장이 지난 19일 서울시청 서울갤러리에서 강남북 균형발전을 위한 서울대개조 프로젝트 ‘다시, 강북전성시대 2.0’을 발표하고 있는 모습. 연합뉴스.

오세훈 서울시장이 지난 19일 서울시청 서울갤러리에서 강남북 균형발전을 위한 서울대개조 프로젝트 ‘다시, 강북전성시대 2.0’을 발표하고 있는 모습. 연합뉴스.

오세훈 서울시장이 20일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령과의 절연을 거부한 것에 대해 “(당 대표의 입장문에) 깊은 우려를 금할 수 없다”고 비판했다. 그러면서 “보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모아 분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다”고 말했다.

오세훈 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘보수는 개인이 아니라 공동체를 지켜야 합니다’라는 제목의 글을 통해 “학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않고 무죄 추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수 없다”며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다”며 “대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어 온 공당이며 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심”이라고 말했다. 이어 “법적 판단과 별개로 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫”이라며 “결과에 책임지는 태도, 그것이 보수 정치의 본령”이라고 강조했다.

오 시장은 “그간 여러 번 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만, 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다”며 “절연이 아니라 또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지 않았는지 성찰해야 한다”고 짚었다.

오 시장은 “넓지 못한 보수는 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다”며 “고집스럽게 국민 대다수의 정서와 괴리된 주장을 반복하는 것으로는 국민의 사랑과 지지를 받을 수 없다”고 지적했다.

오 시장은 “보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다”며 “보수는 특정인의 방패가 아니라 대한민국의 안전판이어야 한다. 과거의 구호가 아닌 미래의 비전으로 나아가겠다”고 말했다.

앞서 장동혁 대표는 이날 국회에서 윤 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련한 입장을 밝히는 기자회견을 열고 ‘절연해야 한다’는 당내 요구를 거부했다.

장 대표는 절윤을 요구한 친한동훈계 및 소장파 등 당내 인사들에 대해 “당의 분열을 초래하는 갈라치기 세력”이라고 맞서며 “윤 전 대통령에 대한 판결이 1심에 해당하는 만큼 무죄로 추정해야 한다”고 밝혔다.

댓글