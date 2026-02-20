오세훈, ‘윤 어게인’ 장동혁에 “보수 재건의 길 찾겠다”

오세훈 서울시장이 20일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령과의 절연을 거부한 것에 대해 “(당 대표의 입장문에) 깊은 우려를 금할 수 없다”고 비판했다. 그러면서 “보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모아 분열이 아니라 재건의 길을 찾겠다”고 말했다.

오세훈 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘보수는 개인이 아니라 공동체를 지켜야 합니다’라는 제목의 글을 통해 “학계 일부의 주장을 당 전체의 공식 입장처럼 말하는 것은 온당치 않고 무죄 추정 원칙이 정치적 면책 특권이 될 수 없다”며 이같이 밝혔다.

오 시장은 “국민의힘은 특정 개인의 정치적 노선 위에 세워진 정당이 아니다”며 “대한민국 산업화와 민주화를 함께 이끌어 온 공당이며 자유와 책임의 가치를 지켜온 보수의 중심”이라고 말했다. 이어 “법적 판단과 별개로 국민 앞에 책임지는 자세는 정치의 몫”이라며 “결과에 책임지는 태도, 그것이 보수 정치의 본령”이라고 강조했다.

오 시장은 “그간 여러 번 사과와 절연을 이야기해 왔다고 하지만, 국민이 체감할 만한 변화가 있었는지 냉정히 돌아봐야 한다”며 “절연이 아니라 또 다른 결집을 선언하는 모습으로 비치지 않았는지 성찰해야 한다”고 짚었다.

오 시장은 “넓지 못한 보수는 공동체를 지키고 책임질 기회를 얻을 수 없다”며 “고집스럽게 국민 대다수의 정서와 괴리된 주장을 반복하는 것으로는 국민의 사랑과 지지를 받을 수 없다”고 지적했다.

오 시장은 “보수가 길을 잃으면 대한민국의 중심축이 무너진다”며 “보수는 특정인의 방패가 아니라 대한민국의 안전판이어야 한다. 과거의 구호가 아닌 미래의 비전으로 나아가겠다”고 말했다.

앞서 장동혁 대표는 이날 국회에서 윤 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련한 입장을 밝히는 기자회견을 열고 ‘절연해야 한다’는 당내 요구를 거부했다.

장 대표는 절윤을 요구한 친한동훈계 및 소장파 등 당내 인사들에 대해 “당의 분열을 초래하는 갈라치기 세력”이라고 맞서며 “윤 전 대통령에 대한 판결이 1심에 해당하는 만큼 무죄로 추정해야 한다”고 밝혔다.