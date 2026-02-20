창간 80주년 경향신문

고양이가 세상을 구한다?···인간 암 치료 새 단서 발견

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

고양이가 인간 암 치료의 새로운 단서로 떠올랐다.

영국 파이낸셜타임스의 19일 보도에 따르면, 영국의 유전체 연구기관인 '웰컴 생어연구소' 연구진은 이날 고양이 종양을 대상으로 한 대규모 유전자 분석 결과 사람과 집고양이에 모두 적용할 수 있는 새로운 암 치료 단서를 발견했다고 밝혔다.

인간과 고양이의 사이에 암을 유발하는 유전적 변이에 유사성이 있다는 사실이 확인되면서다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고양이가 세상을 구한다?···인간 암 치료 새 단서 발견

입력 2026.02.20 15:18

수정 2026.02.20 15:56

펼치기/접기
  • 오동욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영국 유전체 연구기관, 고양이 종양 분석

사람·집고양이에 적용 가능한 단서 확인

고양이가 세상을 구한다?···인간 암 치료 새 단서 발견

고양이가 인간 암 치료의 새로운 단서로 떠올랐다.

영국 파이낸셜타임스(FT)의 19일(현지시간) 보도에 따르면, 영국의 유전체 연구기관인 ‘웰컴 생어연구소’ 연구진은 고양이 종양을 대상으로 한 대규모 유전자(DNA) 분석 결과 사람과 집고양이에 모두 적용할 수 있는 새로운 암 치료 단서를 발견했다고 밝혔다. 인간과 고양이의 사이에 암을 유발하는 유전적 변이에 유사성이 있다는 사실이 확인되면서다. 이번 연구는 고양이 암을 대규모로 유전체 분석한 첫 사례로, 연구 결과는 국제학술지 ‘사이언스’에 실렸다.

연구진은 5개국 수의사들이 수집한 약 500마리의 집고양이 조직 표본을 분석했다. 고양이의 종양 조직과 정상 조직의 DNA를 분석해 인간의 13가지 암 유형에 속하는 유전자 약 1000개를 조사하는 방식이었다. 그 결과 고양이 혈액암과 골암, 피부암, 위장관암, 중추신경계 종양 등에서 인간과 유사한 유전적 변이가 확인됐다.

연구진은 FT에 “서로 다른 종의 암 유전체를 비교하면 질병의 원인에 대한 이해를 높일 수 있다”며 “이는 수의학은 물론 인간 암 연구에도 도움이 될 수 있다”고 전했다. 진화사를 공유하는 고양이와 인간 유전체를 비교함으로써 암의 발병 원인과 치료법을 밝히는 단서가 될 수 있다는 설명이다. 집고양이와 같은 반려동물이 인간과 유사한 환경적 위험에 노출된다는 점도 연구의 활용 가능성을 높이는 요인으로 꼽힌다.

기존 약물의 새로운 약효 발견에도 도움을 받을 수 있다는 기대도 나온다.

연구진은 고양이 유방암 표본의 절반 이상에서 ‘FBXW7’이라는 유전자 변이를 발견했다. 이 변이는 인간 유방암에서도 나타나지만, 매우 드물어 사람을 대상으로 임상시험을 하기 어려웠다. 하지만 연구진은 백혈병 등의 치료에 사용되는 빈크리스틴 등 항암제가 이 변이를 지닌 고양이 종양의 성장을 억제한다는 사실도 확인했다.

이번 논문의 책임저자인 루이즈 반 더 웨이든 박사는 FT에 “빈크리스틴은 이미 인간과 동물 진료 현장에서 사용되고 있는 약물”이라며 “유방암에 걸린 고양이를 대상으로 한 임상시험은 인간 유방암 환자에게도 매우 중요한 정보를 제공할 수 있다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글