장동혁 ‘윤석열 절연’ 거부에…민주당 “정계 은퇴, 국힘 정당 해산” 분출

장동혁 국민의힘 대표가 20일 윤석열 전 대통령의 12·3 내란 무기징역 판결을 사실상 부정하고 ‘윤 어게인’과의 절연을 거부하자 더불어민주당 내에서 “국민의힘 정당 해산” “장 대표 정계 은퇴” 주장이 잇따라 나왔다.

한병도 원내대표는 이날 페이스북에 “오늘 장 대표의 메시지가 혹시 이전과는 다르지 않을까 한 줌의 기대도 해봤으나 그 기대는 회견 시작 몇 초 만에 산산이 깨졌다”며 “(민주당의) 입법 독재도 운운했는데 재작년 윤석열의 계엄 선포문을 다시 듣는 기분이 들 정도로 치가 떨렸다”라고 밝혔다.

한 원내대표는 “국민을 배신하고 기어이 윤 어게인을 선택한 장 대표에게 제정신인지 묻고 싶다”며 “장 대표를 대한민국 공당의 대표이자 대한민국 국회의원으로서 인정하는 것이 맞는지 의문”이라고 했다. 그는 “내란을 옹호하는 행위에 정치적 책임 이상의 강력한 책임을 물어야 한다”며 “국민께서 장 대표와 국민의힘을 절연할 것”이라고 밝혔다.

황명선 최고위원은 페이스북에 “온 국민이 목격했고 사법부도 인정한 윤석열 내란을 거부하는 국민의힘이 반국가단체”라며 “반국가단체는 해체가 답이다. 오늘 장 대표가 그것을 증명했다. 잘했다”라고 적었다.

국회 법제사법위원장인 추미애 의원은 페이스북에 “(장 대표가) 내란 공범 정당이라는 것을 다시 한번 공표한 것”이라며 “국민의힘은 해산돼야 할 정당”이라고 적었다. 법사위 여당 간사인 김용민 의원도 페이스북에 “모든 (내란 사건) 1심 판결이 12·3 비상계엄은 내란이라고 인정하고 있다”며 “여전히 윤석열을 부여잡고 있는 장동혁과 국민의힘은 정당 해산의 가능성을 높여주고 있다”고 밝혔다. 김동아 의원도 페이스북에 “대한민국 헌법을 부정하고 우리 사회의 해악인 국민의힘에 대한 정당 해산을 적극 추진해야 할 때”라고 했다.

박주민 의원은 페이스북에 “(장 대표가) 내란에 대해 사과하지 않겠다는 것, 내란 수괴와 절연하지 않겠다는 것, 이 모두가 내란 동조 행위”라며 “이대로 가면 국민의힘은 위헌 정당 해산을 피하기 어렵다”고 주장했다. 박홍근 의원도 페이스북에 “국민의힘이 스스로 문을 닫지 않는다면 법률적 심판 즉 정당 해산 청구로 헌법재판소의 판단을 받아야 마땅하다”며 “이번 지방선거를 내란 정당에 대한 혹독한 국민적 심판의 장이자 해산으로 가는 출발점으로 삼아야 한다”고 했다.

문진석 의원은 페이스북에 “야당 대표라는 자가 (무기징역 판결에) 함께 분노하기는커녕 무죄 추정의 원칙을 운운하며 노골적으로 윤석열 무죄를 선동하고 있다”며 “장 대표는 오늘로써 공당의 대표뿐 아니라 국회의원의 자격을 상실했다. 국민께 즉각 사과하고 정계 은퇴하라”고 주장했다. 한준호 의원도 페이스북에 “헌법을 무너뜨린 내란 수괴를 감싸는 사람에게 공당 대표 자격도, 정치할 자격도 없다”며 “장 대표의 정계 은퇴를 촉구한다”고 적었다.

조국혁신당 의원들도 페이스북을 통해 국민의힘 정당 해산을 주장했다. “헌법과 법률은 내란 공범 집단을 해산시키고, 유권자들은 내란 공범들을 투표용지로 심판해야 한다”(신장식 의원), “새로운 정부 법무부에 위헌정당 해산심판 청구를 강력히 촉구한다”(이해민 의원), “이 정도면 법무부는 즉각 정당해산 심판을 청구해야 한다”(정춘생 의원)고 했다.