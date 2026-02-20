창간 80주년 경향신문

카스, '밀라노 동계올림픽 광고' 공개 한달만에 6200만뷰 돌파

경향신문

오비맥주 카스는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽을 맞아 공개한 광고 영상 '잊혀지지 않을 우리들의 이야기를 위해'가 한 달 만에 유튜브 누적 조회수 6200만 뷰를 돌파했다고 20일 밝혔다.

카스는 올림픽 기간 동안 감동적인 장면을 광고에 바로 반영해왔다.

2024 파리 올림픽 당시에는 오상욱 선수의 금메달 획득 순간을, 이번 동계올림픽 개막 시점에는 2018 평창 올림픽에서 승부보다 빛나는 우정으로 울림을 주었던 '이상화 편'을 공개한 바 있다.

카스, ‘밀라노 동계올림픽 광고’ 공개 한달만에 6200만뷰 돌파

입력 2026.02.20 15:30

수정 2026.02.20 15:36

  • 이성희 기자

오비맥주 카스가 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽을 맞아 공개한 광고 영상 ‘잊혀지지 않을 우리들의 이야기를 위해’. 오비맥주 제공

오비맥주 카스는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽을 맞아 공개한 광고 영상 ‘잊혀지지 않을 우리들의 이야기를 위해’가 한 달 만에 유튜브 누적 조회수 6200만 뷰를 돌파했다고 20일 밝혔다.

해당 광고는 올림픽 메달 성적보다 ‘이야기’가 더 오래 남는다는 메시지로, 도적 정신과 유대 등 올림픽이 지닌 의미를 조명했다는 평가를 받고 있다.

‘8년 전 올림픽에서 한국이 몇 위였는지 기억나는 사람?’이라는 자막으로 시작하는 이 광고는 ‘근데, 신기하게도 영미를 외치던 팀킴의 이야기나 은메달의 아쉬움이 아닌 기쁨을 춤추던 이야기는 또렷하게 기억난다’는 내레이션으로 이어지며 ‘성적은 잊혀져도 이야기는 계속된다’는 문구로 마무리된다.

영상에는 2018 평창 ‘팀킴’, 2022 베이징 곽윤기 선수 등 올림픽 결과와 관계없이 감동을 주었던 명장면이 담겼다. 이 영상을 볼 수 있는 유튜브 채널에는 “마음이 따뜻해지는 광고다” “예전 올림픽 추억이 살아나는 것 같아서 좋다” 등과 같은 호평 일색의 댓글이 붙고 있다.

카스는 올림픽 기간 동안 감동적인 장면을 광고에 바로 반영해왔다. 2024 파리 올림픽 당시에는 오상욱 선수의 금메달 획득 순간을, 이번 동계올림픽 개막 시점에는 2018 평창 올림픽에서 승부보다 빛나는 우정으로 울림을 주었던 ‘이상화 편’을 공개한 바 있다.

이어 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달이자 팀 코리아 첫 메달을 따낸 김상겸 선수의 실제 경기 장면을 담은 신규 광고도 선보였다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “이번 광고 캠페인은 올림픽을 단순한 경쟁이 아니라 대한민국 국민 모두가 함께 응원하고 기억해 온 순간들로 바라보는 시선에서 출발했다”며 “카스는 2026 동계 올림픽 공식 파트너로서 ‘팀 코리아’와 함께 올림픽 스토리를 조명하고 확산해 나가겠다”고 말했다.

댓글