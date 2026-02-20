또 나온 일본 ‘독도 영유권 망언’에 정부 “즉각 철회하라”···주한 총괄공사 초치

모테기 외무상 “다케시마는 일 고유 영토” 주장 13년째 억지 주장 지속···외교부 “강력 항의”

정부가 20일 일본 외무상의 독도 영유권을 주장 발언에 항의하며 즉각 철회를 촉구했다. 정부는 항의의 표시로 주한 일본대사관 총괄공사를 초치했다.

외교부는 이날 대변인 논평을 내고 “일본 정부가 외무대신의 국회 외교연설을 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며, 이를 즉각 철회할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

외교부는 “정부는 일본 정부의 부당한 주장이 독도에 대한 우리의 주권에 아무런 영향도 미치지 못한다는 것을 재차 분명히 한다”며 “일본의 어떠한 도발에 대해서도 단호하게 대응해 나갈 것임을 다시 한번 밝힌다”고 밝혔다.

외교부는 “일본 정부는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 부당한 주장을 반복하는 것이 미래지향적 한·일 관계 구축에 어떠한 도움도 되지 않는다는 점을 분명히 자각해야 할 것”이라고 밝혔다.

외교부는 마츠오 히로타카 주한 일본대사관 총괄공사를 서울 종로구 외교부 청사로 초치해 독도 영유권 주장 발언에 대한 항의의 뜻을 전달했다.

모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 오후에 열린 특별국회 외교연설에서 “시마네현 다케시마(일본이 주장하는 독도의 명칭)는 역사적 사실에 비춰 봐도, 국제법상으로도 일본 고유의 영토”라며 “의연하게 대응할 것”이라고 말했다.

일본 외무상들은 기시다 후미오 전 총리가 외무상으로 재직하던 2014년 외교연설에서 “일본 고유의 영토인 시마네현 다케시마”라고 언급한 이후, 매년 외교연설을 통해 독도가 일본 영토라는 주장을 반복하고 있다.