지난해 전국 14개 시도 내수 '반등'···반도체 수출 쏠림은 심화

경향신문

지난해 지역 경제가 내수 부진의 흐름을 끊고 4년 만에 반등에 성공했다.

수출도 1년 전보다 늘었지만 반도체 산업 밀집도에 따라 지역 간 격차가 컸다.

제주 지역은 글로벌 반도체 호황에 수출이 80% 넘게 늘었다.

지난해 전국 14개 시도 내수 '반등'···반도체 수출 쏠림은 심화

입력 2026.02.20 16:02

수정 2026.02.20 16:41

  김세훈 기자

지난달 28일 부산항 신감만부두, 감만부두에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

지난해 지역 경제가 내수 부진의 흐름을 끊고 4년 만에 반등에 성공했다. 수출도 1년 전보다 늘었지만 반도체 산업 밀집도에 따라 지역 간 격차가 컸다. 제주 지역은 글로벌 반도체 호황에 수출이 80% 넘게 늘었다.

국가데이터처가 20일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 지역경제동향’을 보면, 지난해 전국 소매판매(소비)는 전년 대비 0.5% 증가했다. 2021년 이후 줄곧 감소세였으나 4년 만에 반등에 성공한 것이다.

인천(4.5%), 세종(4.1%) 등 14개 시도에서 소비가 늘었다. 지난해 하반기 민생회복 소비쿠폰 등으로 내수가 일부 살아난 영향으로 풀이된다. 다만 제주(-3.1%), 서울(-2.7%), 경북(-0.7%) 등 3개 시도는 감소했다.

유형별로 보면 승용차·연료소매점 소비가 5.3% 늘었고 무점포소매와 전문소매점도 각각 1.5%, 1%씩 늘었다. 지난해 승용차 판매가 늘어난 데다 외국인 관광객 수요가 늘면서 인천 지역 면세점 판매가 20% 가까이 늘어난 것이 영향을 미쳤다고 데이터처는 설명했다.

수출도 1년 전보다 늘었지만 지역별 격차가 컸다. 전국 수출은 12개 시도에서 증가하며 3.6% 늘었다. 다만 전체 수출 증가율은 전년(8.1%) 대비 둔화했다.

지역별로 보면 글로벌 반도체 호황으로 제주(80.2%)와 충북(26.8%) 등의 수출이 큰 폭으로 늘었다. 제주 지역의 수출액에서 반도체가 차지하는 비중은 절반이 넘는다. 충북도 SK하이닉스 청주사업장 등을 중심으로 반도체 클러스터가 형성돼 있다.

세종(-10.1%), 전남(-8.9%) 등 5개 시도에서는 수출이 줄었다. 상대적으로 반도체 산업 비중이 높은 지역의 상승률이 두드러진 것으로 데이터처는 분석했다.

반도체가 포함된 광공업 생산은 1.6% 늘었다. 서울 등 12개 시도에서 줄었으나 충북(12.6%), 광주(9.4%) 등 5개 시도에서 늘었다. 특히 충북은 반도체 업종이 생산을 주도하면서 광공업 생산이 전년도 6.1% 감소했다가 올해 큰 폭으로 반등했다.

전국 고용률은 62.9%로 전년 대비 0.2%포인트 올랐다. 고용률은 대전(1.4%포인트), 충북(1.3%포인트) 등 10개 시도에서 올랐으나 세종(-0.6%포인트), 전북(-0.5%포인트) 등 6개 시도에서는 하락했다.

전국 물가는 전년 대비 2.1% 상승했다. 물가 오름폭은 전년(2.3%) 대비 0.2%포인트 낮아졌다.

