지난해 전국 14개 시도 내수 ‘반등’···반도체 수출 쏠림은 심화

지난해 지역 경제가 내수 부진의 흐름을 끊고 4년 만에 반등에 성공했다. 수출도 1년 전보다 늘었지만 반도체 산업 밀집도에 따라 지역 간 격차가 컸다. 제주 지역은 글로벌 반도체 호황에 수출이 80% 넘게 늘었다.

국가데이터처가 20일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 지역경제동향’을 보면, 지난해 전국 소매판매(소비)는 전년 대비 0.5% 증가했다. 2021년 이후 줄곧 감소세였으나 4년 만에 반등에 성공한 것이다.

인천(4.5%), 세종(4.1%) 등 14개 시도에서 소비가 늘었다. 지난해 하반기 민생회복 소비쿠폰 등으로 내수가 일부 살아난 영향으로 풀이된다. 다만 제주(-3.1%), 서울(-2.7%), 경북(-0.7%) 등 3개 시도는 감소했다.

유형별로 보면 승용차·연료소매점 소비가 5.3% 늘었고 무점포소매와 전문소매점도 각각 1.5%, 1%씩 늘었다. 지난해 승용차 판매가 늘어난 데다 외국인 관광객 수요가 늘면서 인천 지역 면세점 판매가 20% 가까이 늘어난 것이 영향을 미쳤다고 데이터처는 설명했다.

수출도 1년 전보다 늘었지만 지역별 격차가 컸다. 전국 수출은 12개 시도에서 증가하며 3.6% 늘었다. 다만 전체 수출 증가율은 전년(8.1%) 대비 둔화했다.

지역별로 보면 글로벌 반도체 호황으로 제주(80.2%)와 충북(26.8%) 등의 수출이 큰 폭으로 늘었다. 제주 지역의 수출액에서 반도체가 차지하는 비중은 절반이 넘는다. 충북도 SK하이닉스 청주사업장 등을 중심으로 반도체 클러스터가 형성돼 있다.

세종(-10.1%), 전남(-8.9%) 등 5개 시도에서는 수출이 줄었다. 상대적으로 반도체 산업 비중이 높은 지역의 상승률이 두드러진 것으로 데이터처는 분석했다.

반도체가 포함된 광공업 생산은 1.6% 늘었다. 서울 등 12개 시도에서 줄었으나 충북(12.6%), 광주(9.4%) 등 5개 시도에서 늘었다. 특히 충북은 반도체 업종이 생산을 주도하면서 광공업 생산이 전년도 6.1% 감소했다가 올해 큰 폭으로 반등했다.

전국 고용률은 62.9%로 전년 대비 0.2%포인트 올랐다. 고용률은 대전(1.4%포인트), 충북(1.3%포인트) 등 10개 시도에서 올랐으나 세종(-0.6%포인트), 전북(-0.5%포인트) 등 6개 시도에서는 하락했다.

전국 물가는 전년 대비 2.1% 상승했다. 물가 오름폭은 전년(2.3%) 대비 0.2%포인트 낮아졌다.