국민의힘 장동혁 대표가 마지막 기회도 걷어찼다. 장 대표는 20일 윤석열에 유죄를 선고한 서울중앙지법 지귀연 재판부 판결을 정면으로 비판하고 반박했다. 윤석열과의 ‘절연’을 거부하고 오히려 ‘윤어게인’을 선언한 것이다. 혹시나 반성·사과할지 지켜본 국민과 당원만 부끄럽게 됐다. 장 대표가 존재하는 한 국민의힘은 ‘내란 정당’, ‘위헌 정당’의 굴레를 벗을 수 없다.

기자회견을 자청한 장 대표는 이날 법원의 윤석열 무기징역 선고에 “안타깝고 참담하다”며 “아직 1심 판결”이라고 말했다. 장 대표는 “판결문 곳곳에 논리적 허점들이 있다”며 이번 판결이 1심에 해당하는 만큼 윤석열을 무죄로 추정해야 한다고 했다. 장 대표는 “국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다”며 “내란죄에 대한 공수처 수사가 위법하다는 점도 일관되게 지적해왔다”고도 했다.

국민에 대한 모독이자 희대의 망언이다. 이런 자가 판사 출신이고, 제1 야당 대표라는 현실이 안타깝고 참담하다. 전 국민이 실시간으로 군 병력이 국회를 침탈하는 장면을 목격하고 전 국민이 위헌·위법적 내란의 증인인데, 어디에 무죄 추정의 원칙을 가져다 붙이는가. 헌법재판소의 윤석열 파면 결정과 한덕수·이상민 등에 대한 법원의 유죄 선고는 뭔가. 장 대표는 이번 판결조차도 정부 공격 소재로 사용하며 윤석열에 버금가는 ‘법꾸라지’ 행태를 보였다. 재판부가 헌법 제84조의 소추가 공소 제기라고 밝힌 점을 들어 “대통령 재판을 중지할 법적 근거가 사라졌으므로 법원은 이재명 대통령 재판을 즉시 재개해야 할 것”이라고 했다. 아전인수와 적반하장이 도를 넘었다.

한 발 더 나아가 장 대표는 전날 대국민 사과문을 발표한 송언석 원내대표와 소장파 의원들까지 싸잡아 비난했다. 당내의 ‘절윤’ 요구엔 “분열의 씨앗” “당을 갈라치기 하는 것”이라고 맞섰다. 부정선거 음모론 등을 주장하는 윤어게인 세력을 향해서는 ‘애국 시민’이라고 추켜세웠다. 장 대표에겐 당보다 자신의 정치적 입지가 더 중요한 것이다.

이런 장 대표가 ‘쇄신’과 ‘중도 지향’을 부르짖으며 당명 교체를 추진하고 있으니 코미디가 따로 없다. 기둥과 대들보가 무너지고 썩는 냄새가 진동하는데 문패를 바꾼다고 집이 달라지나. 국민의힘 장동혁 지도부는 반성도 혁신도 할 수 없는 그들만의 ‘윤석열 늪’에 빠졌다. 국민과 역사를 배신한 정치인의 말로는 정해져 있다. 지금부터는 한줌의 ‘윤석열 비호’ 세력을 자처한 장 대표가 준엄한 정치적 심판대에 서게 됐다.