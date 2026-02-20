12·3 내란 우두머리 윤석열이 1심에서 무기징역을 선고받고도 사죄와 반성을 하지 않고 있다. 이 판결을 한 지귀연 재판부뿐 아니라 앞선 한덕수 전 국무총리·이상민 전 행정안전부 장관 등의 재판부 모두 ‘12·3은 내란’이라고 판단했음에도 여전히 “구국의 결단”이라고 우기고 있다. 내란은 역사적 단죄를 하기 위해서라도 국회는 ‘내란사범 사면금지법’을 조속히 추진해야 한다.

윤석열은 20일 변호인단을 통해 배포한 입장문에서 “12·3 비상계엄을 선포한 저의 판단과 결정은 오직 국가와 국민을 위한 것”이라며 “진정성과 목적에 대해서는 지금도 변함이 없다”고 밝혔다. 그는 특검 수사와 재판을 “정치보복”으로 치부하며 여권을 향해 “더는 민주주의를 훼손하지 말고 국민의 삶을 돌아보길 바란다”고 역공했다. “결과적으로 많은 좌절과 고난을 겪게 해 드린 것에 대해 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 했지만, 국가·국민·국격을 흔든 내란 행위는 인정하지 않은 것이다. 시늉만 낼 뿐, 국민이 수긍할 사과로 볼 수 없다. 국회를 장악해 헌정질서를 유린하고 민주주의를 압살하려 한 중범죄자 궤변을 언제까지 들어야 하나.

윤석열은 “반대파 숙청과 제거의 계기로 삼으려는 세력들은 앞으로도 더욱 기승을 부릴 것”이라며 “우리의 싸움은 끝이 아니다. 뭉치고 일어서야 한다”고 했다. 극우세력 선동질을 멈추지 않은 것이다. 윤석열이 극우세력에 기대 끝까지 저항하는 이유는 12·12 군사 반란과 5·18 광주민주화운동 관련 내란·살인으로 대법원에서 무기징역·징역 17년을 선고받은 전두환·노태우가 2년 남짓 복역하다 사면된 전례를 본 것일 수 있다. 특히 ‘반란 수괴’ 전두환은 죽을 때까지 사과의 말 한마디 하지 않고 수백억원의 비자금으로 영화를 누렸다.

이런 과오를 반복하지 않기 위해선 내란범의 사면을 법으로 금지해야 한다. 다행히 국회 법제사법위원회는 사면법 개정안 논의를 예고했다. 훗날의 교훈을 세우기 위해서도 바람직한 입법이다. “내란범, 죽어도 감옥에서 죽어야” 한다는 한준호 더불어민주당 의원의 말이 백번 천번 옳다. 벌써부터 대통령 고유 권한(헌법 79조)인 사면권을 일반법으로 제한할 수 있느냐는 위헌 시비가 있으나, 공론화를 통해 위헌적 요소를 충분히 해결할 수 있다. 필요하다면 개헌을 통해서라도 바로 잡기 바란다.

사법부 역시 내란을 준엄하게 단죄해야 한다. 지귀연 재판부는 치밀한 계획을 세우지 않았고 대부분의 계획이 실패로 돌아간 점을 감형 사유로 들었다. 사실 관계 확인도 부족하고 맨몸으로 국회를 지켜낸 시민들의 용기를 무시한 판단이다. 또 수십년간 공직에 종사하며 국민으로부터 상당한 권한을 위임받은 고위 공직자가 그 권한을 국민을 억압하려는 데 썼다면 이는 가중처벌해야 할 사유이지 감형 사유가 될 수 없다. 법리적으로도 허술하고 민주적 시민의식도 부족한 1심 판결에 항소심 재판부의 단호한 판단을 기대한다.