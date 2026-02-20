[속보]‘자사주 1년 내 소각 의무화’ 3차 상법 개정안 법사위 소위 통과

회사가 신규 취득한 자사주를 1년 내 소각하도록 의무화하는 3차 상법 개정안이 20일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회를 통과했다.

더불어민주당 ‘코리아 프리미엄 K자본시장 특별위원회’ 위원장인 오기형 의원은 이날 기자들과 만나 법안소위에서 이 같은 내용의 3차 상법 개정안을 재적 위원 11명 중 찬성 7명, 반대 4명으로 가결했다고 밝혔다. 민주당 등은 찬성했으며 국민의힘은 반대표를 던졌다.

민주당은 자사주를 소각하면 유통 주식 수가 줄어 주당순이익(EPS)이 증가하고 실질적으로 주주의 이익을 높이는 효과가 있다고 보고 이른바 ‘코리아 디스카운트’ 해소 차원에서 3차 상법 개정을 추진해왔다.

이 법안은 회사가 신규 취득한 자사주는 1년 내 소각하도록 의무화하는 내용이 핵심이다. 기존 보유한 자사주는 6개월 유예기간을 부여해 1년6개월 내에 소각해야 한다. 외국인 지분 법정 한도가 있는 공공·방송·통신 영역의 경우 필요한 범위 내에서 법 시행일로부터 3년 이내에 소각 대신 처분하도록 예외를 뒀다.

경영상 목적이나 우리사주제도 실시 등의 특수한 요건에 해당할 경우 회사가 자기주식보유처분계획을 작성해 주주총회의 승인을 받으면 자사주를 보유·처분할 수 있다. 주주총회 승인은 매년 받아야 한다. 회사가 주주총회 승인 없이 자사주를 1년 내 소각하지 않거나 자기주식보유처분계획을 어겨 자사주를 보유·처분하면 5000만원 이하 과태료를 내야 한다.

오 의원은 “자사주를 무조건 소각하는 것이 아니고 주주총회 동의를 얻으면 50년, 100년도 유지 가능하다”며 “이사회 권한을 주주총회에 넘긴 것이 포인트”라고 말했다.

아울러 회사를 합병하는 과정에서 생긴 특정 목적 자사주의 경우 감자 절차를 이사회 의결로 할 수 있도록 간소화했다. 자사주는 보유 기간 의결권과 신주인수권 등 주주로서의 권리를 배제한다고 명시했다.

민주당은 3차 상법 개정안을 2월 임시국회에서 처리할 계획이다. 이르면 오는 24일 국회 본회의에 상정할 것으로 보인다.