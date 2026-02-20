아내 살해 누명쓰고 감옥서 숨진 고 장동오씨, 재심 ‘무죄’ …검찰 항소 포기해 판결 확정

장씨 무기징역 복역 중 급성 백혈병으로 숨져

보험금을 노린 ‘아내 살해범’으로 몰려 무기징역을 선고받았던 고 장동오씨(사망 당시 66세)의 무죄가 확정됐다.

20일 법조계에 따르면 광주지검 해남지청은 장씨에게 무죄를 선고한 재심 판결에 항소를 제기하지 않기로 했다. 광주지법 해남지원 형사1부는 지난 11일 장씨의 살인 혐의 1심 재심에서 “공소사실이 합리적 의심의 여지 없이 증명됐다고 볼 수 없다”며 무죄를 선고했다.

장씨는 2003년 7월 전남 진도군 의신면 송정저수지에 화물트럭을 추락시켜 조수석에 탄 아내를 숨지게 한 혐의로 2005년 무기징역을 확정받았다.

당초 경찰은 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 장 씨를 송치했다. 그러나 검찰은 장씨가 8억8000만원의 보험금을 노리고 고의 사고를 냈다고 판단해 살인 혐의를 적용했다. 장씨는 졸음운전에 의한 사고이며 보험과는 관련이 없다고 주장했으나 재판 과정에서 받아들여지지 않았다.

장씨는 지속해서 억울함을 호소했고, 박준영 변호사와 경찰 관계자가 사건을 재조사했다. 2024년 1월 대법원의 재심 결정이 내려졌으나, 장씨는 같은 해 4월 형집행정지 결정 당일 급성 백혈병으로 사망했다.