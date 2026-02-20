윤석열의 ‘경고성 계엄’ 주장, 오히려 “실체적 요건 미비” 근거로···지귀연 재판부 판단

‘내란 우두머리’ 1심 판결문 보니

윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 법원이 12·3 비상계엄 선포가 절차적·실체적 요건을 갖추지 못했다고 판단했다. 윤 전 대통령의 ‘경고성 계엄’ 주장은 계엄 선포의 실체적 요건 미비를 뒷받침하는 근거로 봤다.

20일 경향신문이 확보한 1234쪽 분량의 윤 전 대통령 내란 우두머리 등 혐의 사건 1심 판결문을 보면, 재판부는 ‘대국민담화 생중계 방송으로 국회에 비상계엄 선포 사실을 통고를 한 것이므로 국회 통고 절차에는 하자가 없다’는 윤 전 대통령 주장에 대해 “국회 통고 절차 위반”이라고 반박했다. 헌법에 ‘계엄 선포시 대통령의 지체 없는 국회 통고 의무’가 규정돼 있는 것은 헌법상 권한인 계엄해제요구권을 국회가 적시에 행사할 수 있도록 보장하려는 목적인데, 윤 전 대통령은 국회에 비상계엄 선포 사실을 공식적으로 통고하지 않았다는 것이다.

재판부는 비상계엄 선포 관련 문서에 국무총리와 국무위원들이 부서하지 않았음에도 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포한 것은 ‘대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 이 문서에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다’는 헌법 82조 위반이라고 판단했다. 재판부는 그러면서 ‘문서주의 및 부서제도가 대통령의 국법상 행위의 책임소재를 확실하게 하고 대통령의 권력을 통제하는 절차로서 기능하기 위해서는 대통령의 국법상 행위 이전에 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 이뤄져야 한다’는 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판 결정문 내용을 인용했다.

재판부는 “헌법 등에 의하면 계엄 선포 및 계엄사령관 임명 시 국무회의 심의를 거쳐야 했음에도 윤 전 대통령과 김용현 전 국방부 장관이 적법한 소집통지를 거친 국무회의에서 비상계엄 선포나 계엄사령관 임명에 관해 실질적인 심의를 하지 않았다”면서 비상계엄 선포 시 시행일시, 시행지역, 계엄사령관을 공고하지 않은 점도 지적했다. 이 같은 점을 종합할 때 “이 사건 비상계엄은 절차적 요건을 갖추지 못했다”고 판단했다.

재판부는 12·3 비상계엄이 실체적 요건 또한 갖추지 못했다고 밝혔다. 재판부는 “비상계엄 선포 당시 전시·사변에 준하는 국가비상사태가 아니었고, 병력 동원이 필요하지도 않았으므로, 비상계엄은 실체적 요건을 갖추지 못했다고 보는 것이 타당하다”고 밝혔다. 재판부는 “비상계엄 선포 당시에는 검사 1인 및 방송통신위원회 위원장에 대한 탄핵심판 절차만이 진행 중이었다”며 “검사 1인 및 방통위원장의 권한행사가 정지된 상황과 여러 건의 탄핵소추안이 발의된 상황을 두고 국가의 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황이 발생했다고 평가할 수는 없다”고 밝혔다.

또한 재판부는 윤 전 대통령과 김 전 장관이 ‘더불어민주당 소속 국회의원들이 발의한 법률안들을 일방적으로 가결시켜 국가비상사태가 발생했다’고 주장하는 데 대해 “윤 전 대통령은 비상계엄 선포 당시 국회에서 가결된 법률안들에 대해 재의를 요구하거나 공포를 보류함으로써 효력이 발생되는 것을 막고 있었다”며 “위 법률안들에 대한 국회의 의결로 평상시의 헌법질서에 따른 권력행사방법으로 대처할 수 없는 국가비상사태가 발생했다고 볼 수 없다”고 밝혔다.

재판부는 윤 전 대통령이 부정선거 의혹 해소가 계엄 선포 이유였다고 주장하는 데 대해서는 “단순히 어떠한 의혹이 있다는 것만으로 전시·사변에 준하는 국가비상사태로 사회질서가 극도로 교란돼 행정 및 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황이 발생했다고 볼 수는 없다”며 “그러한 의혹이 있다면 조사나 수사, 재판을 통해 해결할 일이지 이를 계엄을 선포하고 병력을 동원해 해결할 것은 아니다”라고 밝혔다. 21대 총선 관련 부정선거 의혹이 대법원판결 등을 통해 이미 해소됐다고도 밝혔다.

재판부는 “윤 전 대통령과 김 전 장관이 주장하는 국회의 권한행사로 인한 국익 저해 및 국정 마비 상태는 정치적·제도적 수단을 통해 해결할 문제이지 병력을 동원해 해결할 수 있는 것이 아니다”라며 “따라서 위와 같은 상황에서 병력을 동원할 필요가 있었다고 볼 수 없다”고 지적했다. 재판부는 ‘경고성 계엄’ ‘호소형 계엄’ 주장에 대해 “이러한 주장만으로도 윤 전 대통령과 김 전 장관이 비상계엄을 중대한 위기상황에서 비롯된 군사상 필요에 따르거나 위기상황으로 인해 훼손된 공공의 안녕질서를 유지하기 위해 선포한 것이 아님을 알 수 있다”고 밝혔다.