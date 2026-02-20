‘운명전쟁49’ 제작진, 소방관 순직 ‘사주풀이 미션’ 논란에 “유가족·동료 소방관께 사과”

순직 소방관의 사연을 사주풀이 미션 소재로 사용해 논란을 일으킨 디즈니+ 예능 <운명전쟁49> 제작진이 사과했다.

연합뉴스에 따르면 <운명전쟁49> 제작진은 20일 입장문을 내고 “유가족 및 친지들 가운데 사전 동의 과정에 대해, 방송 이후에야 전달받은 분이 있으시다는 것을 뒤늦게 알게 됐다”며 “상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

<운명전쟁49>는 운명술사 49명이 모여 여러 미션을 통해 자기 운명을 시험하는 서바이벌 예능이다. 지난 11일 공개된 2화 ‘망자 사인 맞히기’ 미션에서 제작진은 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사진과 생시, 사망 시점 등을 제시하고 출연자에게 사인을 추리하도록 했다.

이는 SNS에서 논란이 됐다. 고인의 유족이라고 주장한 한 누리꾼은 SNS에 “(방송 동의를 구할 당시)사주를 통해 의인이 어떤 사람인지 보고 숭고한 희생을 기린다고 얘기했는데, 이게 어딜 봐서 삼촌의 희생을 기리는 건지 전혀 모르겠다”고 주장했다. 그는 “상황이 벌어진 뒤에도 저희 가족 및 소방관 분들에게 제대로 된 사과를 하지 않았다”고도 했다.

이날 대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합도 성명을 내고 “고인의 명예와 존엄을 훼손할 소지가 크다”며 유감을 표명했다.

제작진은 입장문에서 “촬영에 앞서 유가족께 점술가들이 출연하는 서바이벌 형식의 프로그램이며, 사주를 통해 고인의 운명을 조명하는 내용이라는 점을 설명드리고 가족분의 서면 동의를 받았다”고 설명했다. 그러면서도 유가족과 시청자들이 불쾌함을 밝힌 데 대해 “많은 분의 지적을 겸허히 받아들인다”며 “(유가족께) 계속 설명을 드려 오해를 풀고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다”고도 했다.