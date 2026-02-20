24년 만에 ‘스피드스케이팅 노메달’? 희망은 있다, 남자 매스스타트 정재원의 도전

평창·베이징 은 이어 3회 연속 메달 도전 올 시즌에도 월드컵 1~4차 대회서 은 2개

스피드 스케이팅이 노메달 위기에 몰렸다. 남은 기간 메달 획득에 실패하면 2002 솔트레이크시티 대회 이후 24년 만에 동계 올림픽을 메달 없이 마친다.

현실적으로 메달을 기대할 수 있는 종목은 매스스타트다. 이 종목에 정재원(강원도청), 조승민(한국체대 입학 예정)과 여자 매스스타트에 나서는 박지우(강원도청), 임리원(한국체대 입학 예정)이 대회 출전을 남기고 있다.

이 가운데 정재원이 메달 후보로 기대를 받는다. 정재원은 21일 오후 11시 밀라노 스피드 스케이팅 스타디움에서 열리는 남자 매스스타트에 출전한다. 정재원은 세 번째 출전하는 올림픽 무대에서 3회 연속 메달을 노린다. 2018년 평창 대회 남자 팀 추월 은메달, 2022년 베이징 대회 남자 매스스타트 은메달을 따냈다.

정재원은 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1~4차 대회 남자 매스스타트 네 차례 경기에서 2개의 은메달을 획득하며 올 시즌에도 꾸준히 좋은 성적을 냈다.

스피드 스케이팅은 한국이 역대 동계 올림픽에서 두 번째로 많은 메달을 따낸 종목이다. 1992 알베르빌 대회 남자 500ｍ에 출전한 김윤만이 은메달을 획득한 이래 6개 대회에서 금메달 5개, 은메달 10개, 동메달 5개를 수확했다. 20일 현재 금메달 27개, 은메달 17개, 동메달 13개를 따낸 쇼트트랙의 뒤를 잇는다.

한국 빙속은 2010 밴쿠버 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개를 휩쓸며 쇼트트랙(금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 2개)보다 좋은 성적을 내기도 했다.

그러나 이번 대회는 현재까지 단 한 개의 메달도 획득하지 못했다. 기대를 모았던 여자 500ｍ에서는 이나현(한국체대)이 10위, 김민선(의정부시청)이 14위에 머물며 메달권 진입에 실패했고, 남자 500ｍ 메달 후보로 꼽혔던 김준호(강원도청) 역시 12위에 그쳤다.

한국 빙속은 2006 토리노 대회부터 6개 대회 연속 메달을 노리지만 기회가 많지 않다.