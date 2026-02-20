창간 80주년 경향신문

미국 작년 4분기 GDP 성장률 1.4%…예상치 하회

완독

경향신문

본문 요약

미국 경제가 지난해 4분기 예상보다 낮은 성장세를 기록한 것으로 나타났다.

미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률을 연간 성장률로 환산해 GDP 통계를 발표한다.

미 연방정부가 지난해 10월 역대 최장인 43일간 셧다운 사태를 겪으면서 GDP 증가율에도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

입력 2026.02.20 22:58

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

미국 뉴욕시 맨해튼 전경. AFP연합뉴스

미국 경제가 지난해 4분기(10~12월) 예상보다 낮은 성장세를 기록한 것으로 나타났다.

AP통신에 따르면 미 상무부는 20일(현지시간) 발표한 자료에서 지난해 4분기 미국의 국내총생산(GDP) 증가율이 전기 대비 연율 기준 1.4%로 집계됐다고 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치인 2.5%를 크게 밑돈 수치다.

2025년도 연간 성장률은 2.2%로 2%대 성장세를 유지했다. 미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률(계절조정)을 연간 성장률로 환산해 GDP 통계를 발표한다. 미 연방정부가 지난해 10월 역대 최장인 43일간 셧다운(일시적 업무정지) 사태를 겪으면서 GDP 증가율에도 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 상무부의 발표에 앞서 SNS 트루스소셜에 “셧다운으로 미국 GDP가 최소 2%포인트 감소했다”며 “셧다운은 안 된다. 그리고 금리도 낮춰야 한다”고 적었다.

지난해 12월 개인소비자지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 2.9% 상승한 것으로 집계됐다. 전월 대비 0.4% 오른 수치다. 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.0%, 전월 대비 0.4% 올랐다.

PCE 가격지수는 미국 시민들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다. 중앙은행인 연방준비제도는 ‘2% 물가 상승률’이라는 통화정책 목표 달성 여부를 따질 때 PCE 가격지수를 주요 준거로 삼는다.

