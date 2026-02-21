창간 80주년 경향신문

스키 하프파이프 이승훈 '최초 결선 진출했지만' 연습 중 부상 '기권'

경향신문

스키 하프파이프 이승훈 ‘최초 결선 진출했지만’ 연습 중 부상 ‘기권’

입력 2026.02.21 06:01

AP연합뉴스

AP연합뉴스

한국 선수로는 최초로 동계 올림픽 프리스타일 스키 하프파이프 종목 결선에 진출한 이승훈(한국체대)이 부상으로 결선을 소화하지 못했다.

이승훈은 21일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 남자 하프파이프 예선에서 76점을 받아 25명의 선수 중 10위에 올라 상위 12명이 겨루는 결선에 진출했다. 하지만 부상으로 결선엔 뛰지 못했다.

매니지먼트사 ‘올댓스포츠’에 따르면 이승훈은 결선을 앞두고 치른 연습에서 파이프 벽에 오른쪽 무릎을 부딪혔다. 이승훈은 결선 1차 시기를 건너뛰고 2·3차 시기에 나설 수 있을지 지켜봤으나 상태가 호전되지 않자 결국 기권하고 대회를 마쳤다.

하프파이프는 반원통형 슬로프에서 선수들이 펼치는 공중 연기를 심판이 채점해 순위를 정하는 경기로, 스키와 스노보드 모두 올림픽 종목으로 열리고 있다. 이번 대회 스노보드 여자부에서 최가온(세화여고)이 한국 설상 종목 최초 금메달을 획득한 바 있다.

이승훈은 스키 하프파이프에서 간판 선수로 활약 중이다. 2024년 2월 캐나다 캘거리에서 열린 월드컵에서 한국 프리스타일 스키 선수로는 최초로 입상(동메달)했고, 지난해 2월 하얼빈 동계 아시안게임에서는 남자 하프파이프 금메달을 획득했다. 4년 전 베이징 동계 올림픽 때는 예선 16위에 그쳤다.

