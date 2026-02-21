“AI 챗봇이 정신 건강 악화”···AI의 ‘심리 상담 규제’ 가능할까

미국 캘리포니아주에 거주하던 16세 애덤 레인은 숙제에 관한 도움을 받기 위해 2024년 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 사용하기 시작했다. 챗GPT에 기하학과 화학 등 여러 과목에 관한 질문을 하던 레인은 점차 개인적인 고민을 털어놓게 됐다. 그렇게 챗GPT와 몇 달간 소통하던 레인은 지난해 4월 스스로 목숨을 끊었다.

레인이 구체적인 자살 방법에 대한 정보를 요청하자 챗GPT는 이에 대한 구체적인 답을 제공했고, 유서까지 대신 써줬다. 레인의 부모는 챗GPT가 아들의 죽음을 종용했다며 오픈AI와 샘 올트먼 최고경영자(CEO)에게 소송을 제기했다.

레인의 사례뿐만 아니라 미국에서는 AI 챗봇을 운영하는 기업의 책임을 묻는 소송이 잇따라 제기되고 있다. 소셜미디어피해자법률센터와 기술정의법률프로젝트는 지난해 11월 7명을 대리해 오픈AI를 상대로 캘리포니아주 법원에 소장을 냈다. 이들은 챗GPT가 평소 정신 건강에 문제가 없었던 이용자의 자살과 망상 등을 유발했다며 오픈AI가 사망, 조력 자살, 과실 치사 등에 책임이 있다고 주장했다.

이들은 “챗GPT는 사람들이 도움이 필요할 때 전문가의 도움을 받도록 안내하기보다는 오히려 해로운 망상을 강화했고, 어떤 경우에는 ‘자살 코치’의 역할을 했다”고 지적했다.

심리 치료사와 정신과 의사 등 전문가들은 특히 정신 건강이 취약한 이들에게 AI 챗봇과의 대화가 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 지적했다. 전문가들은 AI 챗봇과의 대화 과정에서 감정적인 의존 문제, 불안 증상 악화, 망상적 사고 증가, 자살 충동 유발 등 부정적인 영향이 더 많이 나타나고 있다고 우려했다.

영국 상담심리치료협회의 정책 및 연구 담당 이사인 리사 모리슨 쿨타드는 “일부는 유용한 조언을 받지만, 일부는 정신 건강에 대한 오해나 잘못된 정보를 얻어 잠재적으로 위험한 결과를 초래할 수 있다는 점이 우려된다”고 가디언에 말했다.

AI 챗봇의 잠재적인 위험에도 불구하고 이들을 규제하는 제도적 장치가 부족하다는 지적이 제기된다. 미국 심리학회는 지난해 2월 연방거래위원회에 AI 챗봇이 치료사를 사칭하지 못하도록 하는 등 안전장치를 마련할 것을 촉구하기도 했다.

이에 미국에서는 주 정부 차원에서 AI 챗봇을 운영하는 기업에 제한 장치가 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 뉴욕주 등 미국의 42개 주 법무장관들은 지난해 12월 오픈AI, 구글, 마이크로소프트 등 13개 빅테크 기업에 AI 챗봇 이용자 보호 방안을 마련하라고 서한을 보냈다. 주 법무장관들은 서한에서 “AI 챗봇이 사용자의 망상을 부추기거나 아부성이 짙은 답변을 하고 있다”며 “이는 이용자의 자율성을 침해하거나 훼손한다”고 했다. 미 일리노이주는 지난해 8월 AI 챗봇이 사용자의 정신 건강에 대한 진단을 내리는 것을 금지하는 법안을 통과시키기도 했다.

다만 AI 챗봇을 심리 상담과 치료에 활용하는 것에 있어 부정적인 측면만 있는 것은 아니라는 전문가들의 조언도 있다. 미 온라인 매체 액시오스는 “미국 인구 3분의 1 이상이 정신 건강 전문가가 부족한 지역에 살고 있어 합리적인 비용으로 치료를 받기 어려워지고 있다”며 AI 챗봇을 통한 상담 접근성 확대의 필요성도 제기된다고 짚었다.

닉 제이콥슨 다트머스대 교수는 “일리노이주처럼 정신 건강 지원에 있어 AI 챗봇 사용을 전면 금지하는 것은 이 분야의 발전을 심각하게 저해할 수 있다”며 AI 기업들이 안전한 챗봇을 개발하도록 새로운 감독 기관을 만들어야 한다고 액시오스에 말했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.