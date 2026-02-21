창간 80주년 경향신문

‘호랑이별’로 떠난 미호…“서울대공원 공식 요정 안녕”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울대공원에서 나고 자란 멸종위기 1급 동물 시베리아 호랑이 '미호'가 지난 18일 13살 나이로 세상을 떠났다.

서울대공원은 지난 19일 홈페이지를 통해 미호의 폐사 소식을 전했다.

서울대공원은 "미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 결국 우리 곁을 떠나게 됐다"며 "갑작스러운 이별 앞에서 서울대공원 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘호랑이별’로 떠난 미호…“서울대공원 공식 요정 안녕”

입력 2026.02.21 08:00

수정 2026.02.21 08:02

펼치기/접기
  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘TV 동물농장’에 출연한 새끼 호랑이 미호. SBS 유튜브 갈무리

‘TV 동물농장’에 출연한 새끼 호랑이 미호. SBS 유튜브 갈무리

서울대공원에서 나고 자란 멸종위기 1급 동물 시베리아 호랑이 ‘미호’(암컷)가 지난 18일 13살 나이로 세상을 떠났다.

서울대공원은 지난 19일 홈페이지를 통해 미호의 폐사 소식을 전했다. 서울대공원은 “미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 결국 우리 곁을 떠나게 됐다”며 “갑작스러운 이별 앞에서 서울대공원 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다”고 밝혔다.

미호는 한국-러시아 수교 20주년을 기념해 러시아 정부가 한국에 기증한 로스토프(수컷)와 펜자(암컷) 사이에서 2013년 6월6일 태어났다. 국제적으로 ‘순수혈통’을 공인받아 6063이란 혈통번호도 부여받았다.

호랑이는 보통 한 배에 2~6마리를 낳는다고 한다. 펜자 역시 미호와 함께 선호(수컷)와 수호(수컷)를 낳았다. 그런데 펜자는 출산 한 달이 지난 뒤부터 세쌍둥이를 돌보지 않았다. 당시 펜자와 새끼 호랑이들이 있는 산실 음수대가 터져서 물이 가득 찼는데, 이를 발견한 사육사가 방사장 문을 열자마자 뛰쳐나간 펜자는 산실로 돌아오지 않았다고 한다. 결국 미호와 선호, 수호 등 세쌍둥이 육아는 인간 사육사들이 맡았다.

미호. 서울대공원 제공

미호. 서울대공원 제공

미호는 새끼 호랑이 시절 SBS 인기 프로그램 <TV 동물농장>에 출연해 이름을 알렸다. 미호가 자신보다 훨씬 작은 미어캣 ‘꾸꾸’에게 겁을 먹어 몸을 잔뜩 움츠리고, 1살 침팬지 ‘관순이’에게 오빠 선호가 얻어맞는 것을 보고 도망치는 장면은 인간 시청자들을 활짝 웃게 했다.

미호는 사람을 매우 좋아했고 성격도 순했다. 애교가 많아 늘 먼저 사람들에게 다가와 눈을 맞췄다고 한다. ‘서울대공원 공식 요정’ ‘로미호(아빠 로스토프의 ‘로’를 성씨처럼 사용)’ 등의 별명으로 불렸다.

서울대공원이 지난 19일부터 운영한 온라인 추모공간 반응들. 서울대공원 제공

서울대공원이 지난 19일부터 운영한 온라인 추모공간 반응들. 서울대공원 제공

미호의 죽음이 알려진 뒤 시민들은 추모를 시작했다. 서울대공원이 지난 19일부터 열어둔 온라인 추모공간엔 ‘미호가 호별(호랑이별)에서 편안하게 지내길 기도한다’ ‘나흘 전 관람객들을 향해 다정하게 팬서비스해주던 미호가 호별로 갔다는 사실을 받아들이기 어렵다’ 등의 댓글이 이어졌다.

서울대공원은 시민들이 오프라인에서도 추모할 수 있도록 다음달 1일까지 남미관 뒤에 있는 동물위령비, 그리고 미호가 생활하던 공간인 맹수사에도 추모공간을 운영한다.

미호가 다른 호랑이와 싸우다 어떻게 죽었는지는 구체적으로 알려지지 않았다. 시민들은 ‘관리를 어떻게 했길래 투쟁이 일어났냐’ ‘수십 차례 폐사가 반복되고 있는데 과연 이 동물원의 운영 방식이 맞는지 잘 모르겠다’ 등 서울대공원의 관리 부실을 지적하기도 했다. 서울대공원 측은 “정확한 폐사 원인에 대해선 조사 중에 있다”고 밝혔다.

이제 서울대공원에 시베리아호랑이는 8마리만 남았다. 미호의 부모인 로스토프와 펜자, 쌍둥이 형제인 선호, 그리고 동생인 백두, 금강, 해랑, 사랑, 설호 등이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글